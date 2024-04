Ahogy telnek a hetek, egyre gördülékenyebbé válik a Tündérszépek szépségverseny fotózásainak szervezése, lelkesen érkeznek a lányok Kummer-Gál Kata szolnoki stúdiójába.

Legutóbb Kása Mercédesz állt a fotósunk kamerája elé

Fotó: Nagy Balázs

Jó hangulatú a fotózás

Kása Mercédesz magabiztosan lépett be az ajtón a minap. A korábbi esztendőkben már nevezett a Tündérszépek szépségversenyre, idén is a döntőbe jutás a célja. Rutinosan válogatta össze szettjeit, táskájában természetesen lapult egy bikini, néhány sportos és elegáns darab is. Budapesten, pénzügy-számvitel szakon végzős lány a stábtagokkal hamar megtalálta a közös hangot. Mint megtudtuk róla, szabadidejében szívesen tölti az idejét edzőteremben vagy lovaglással.

Saját portfólióval is lehet jelentkezni

Akadnak, viszont olyan hölgyek is, akik a felhívásnak eleget téve már elkészült portfólióval, saját képekkel jelentkeznek a Tündérszépek szépségversenyre. Természetesen erre is van lehetőség. Ilyen igény esetén sem engedjük el a lányok kezét, felkeressük őket, hogy megfelelő mennyiségű kép kerülhessen fel a Szoljon.hu hírportálunkra.

Minden nap lehet szavazni!

A szavazás folyamatos, a tét a közönségdíj, mellyel ugyancsak tovább lehet jutni az országos döntőbe. Kedvenc Tündérszépeteket versenyben tarthatjátok, hogy esélye maradjon az értékes nyereményekre. Ne feledjétek! Egy e-mail címről, egy lányra, egy nap csak egyszer lehet szíveket osztani.

Még vannak szabad helyek!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a regionális fordulóban ötven napon át mutatjuk be a nógrádiak és hevesiek mellett a jászkunsági Tündérszépeket. A fotózásokat folyamatosan szervezzük, még várjuk azon 18 és 35 év közötti Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő vagy tanuló hölgyek jelentkezését, akik szívesen kilépnének a rivaldafénybe. Az adatlap kitöltése után a stáb tagjai felveszik velük a kapcsolatot.