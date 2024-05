Tóth-Kalmár Margit és Tóth József receptírók ezúttal is nagy lelkesedéssel vettek részt a sütinap szervezésében, sikeres lebonyolításában.

– Idén jóval többen jelentkeztek, mint az előző évben. Sajnos, a hely befogadóképessége nem tette lehetővé, hogy még több versenyzőt tudjunk fogadni, pedig lett volna rá igény. Édes süteményből 26, tortából 20, sós sütiből 14, míg mentes finomságokból 12 nevezés érkezett – avatott be a részletekbe Tóth-Kalmár Margit. Mint megtudtuk, a nagy alattyáni sütikalandon nem csak profi cukrászok mérhették össze tudásukat, hanem bárki részt vehetett, aki szeret sütni. Egy nevező több kategóriában és csoportonként akár több alkotással is indulhatott.

A zsűrinek egy cseppet sem volt könnyű dolga, hogy az ízletesebbnél ízletesebb sütemények közül kiválassza a legjobbakat. Az értékelésnél az ízvilág, és az állag mellett természetesen fontos szempont volt a desszertcsodák megjelenése is. Hosszas kóstolgatás, tanakodás után végül megszületett a döntés és eredmény hirdettek: a torták versenyét a pélyi Magyar Anett málnás kávés karamell csodája nyerte. Az édes sütemények közül az Albertirsáról érkezett Korbel Andrea málnás opera szelete bizonyult a legjobbnak, sőt a mentes sütemény kategóriában is ő lett az első egy isteni finom epres tortával. Sós sütemény kategóriában Sülyi Gyula medvehagymás, kapros hajtogatott finomsága lett az első és a közönségdíjat is hazavihette. A különdíjat Kóródi Máténé kapta.

Sütiverseny eredményei:

Torta: 1. Magyar Anett, 2. Kecskés-Lehó Zsófia, 3. Sülyi Rebeka

Édes sütemény: 1. Korbel Andrea, 2. Tóth Lászlóné, 3. Sülyi Szilvia

Sós sütemény: 1. Sülyi Gyula, 2. Imrei Jánosné, 3. Kocsis Árpádné

Mentes sütemény: 1. Korbel Andrea, 2. Kóródi Máténé, 3. Magyar Anett

Különdíj: Kóródi Máténé, Korbel Andrea

Közönségdíj: Sülyi Gyula