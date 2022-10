A Tiszasüly környéki gazdálkodók már sikeresen elvetették az őszi árpát és az őszi búzát – tudtuk meg Fekete Józseftől, a Tiszasülyi Gazdakör elnökétől, aki megvallotta azt is, hogy ő most repcét nem vetett, nagyon rossz eredményeket produkált az utóbbi években.

– Jelenleg mi a mélyszántást végezzük, de elkél az eső. Az altalajból nagyon sok nedvesség hiányzik, az eddigi csapadék csak körülbelül húsz centi mélységig áztatta be a talajt – mutatott rá a gazda. – A talajmunkáknak kedvez a mostani időjárás, de ahhoz, hogy minden kultúra egyöntetűen kikeljen, ahhoz további eső kellene.

Fekete József azt is elmondta: mind a napraforgó, mind a kukorica betakarításával végeztek, az utóbbit voltaképp nem is kellett aratni, olyan rossz lett, összességében a napraforgó is gyenge, hektáronként alig több mint két mázsát arattak le.

Rákóczifalva határában Marinka Lászlóék is jól haladtak az őszi árpa és búza vetésével.

– Nem vagyunk lemaradva a tennivalókkal. Három héttel ezelőtt sikerült végezni az aratással, a kukorica nagyon gyenge lett. Az utóbbi két hétben vetettünk, gyakorlatilag sikerült is befejezni. Hátra van még a talaj lazítása, valamennyi szántás, csak várnánk a csapadékot – számolt be a munkák állásáról a gazda.

– Az ősszel az eső kedvezett a kelésnek, így a repce viszonylag jó állapotban van. Most majd regulázzuk, rovarölőzzük és lombtrágyázzuk. A repce olyan növény, ami jól tudja hasznosítani a ködös-harmatos reggeleken a levegőben lévő vizet, de azért látszik, hogy a további fejlődéséhez várná az esőt. Egyébként jó volt az időjárás, vannak évek, amikor októberben harmincból csak öt napot tudunk dolgozni, mert túlzottan vizes a talaj – magyarázta.

A szajoli határban gazdálkodó Massay Gábor az őszi árpa vetésével teljes egészében végzett, az őszi búzának pedig nyolcvan százalékát vetette el. A búzavetés után jöhet nála is a regulázás és az altalaj lazítása.

– Most jól jönne egy „özönvíz”, itt szombaton csak két milliméternyi eső hullott – mondta. – A repcém egyelőre jól néz ki, de ha ilyen meleg, húsz fok feletti marad továbbra is az idő, számolni kell vele, hogy egyre több lesz a kártevő.

Gáborék is végeztek egyébként a betakarítással, a kukoricából nem lett semmi, de mint elárulta: a napraforgója is gyalázatos lett.

Hubai Imre Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökétől megtudtuk: megyénkben legjobban a kukoricát viselte meg az aszály. A 37 026 hektárnyi területből 33 392 hektár silózásra, bálázásra, tárcsázásra került.

Eddig 3598 hektárt takarítottak be, a termésátlag 1,26 tonna hektáronként, ami töredéke az elmúlt évek átlagának.

Sajnos napraforgó esetében sem állunk túl jól, a vetett terület kilencvennyolc százalékát betakarítva a termésátlag 1250 kilogramm hektáronként.

A betakarítás mellett folyamatosak az őszi talajművelési és vetési munkák is. Az őszi káposztarepce vetése befejeződött, de a vetésterülete jelentősen lecsökkent az előző évekhez képest megyénkben. Az elmúlt hetekben érkezett csapadék szerencsére kedvez a csírázásának és kelésének, a repce szépen kikelt, néhol már regulátorozni kellett. Az őszi árpa, őszi búza, rozs, tritikálé vetése jó ütemben halad.