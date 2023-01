Kovács Gábor, a generálkivitelezéssel és klímatelepítéssel foglalkozó martfűi székhelyű NO-MI Építőipari Kft. ügyvezetője szerint a magasépítési munkák mostanában eléggé visszaestek.

– Ezt halljuk a hasonló tevékenységet végző kollégáktól is, de januárban egyébként is általános, hogy kevesebb a megrendelés – nyilatkozta az ügyvezető.

– Klímára viszont ilyenkor is van igény. Tavaly sok megrendelésünk volt az otthonfelújítási támogatásnak köszönhetően. Felújítási munkáink most is vannak, de közel sem annyi, mint az elmúlt évben. Mivel generálkivitelezéssel foglalkozunk, állandó beszállítókkal dolgozunk, így csak bizonyos időközönként nézzük meg az árakat, de olyankor mi is meglepődünk. Az elmúlt év során negyven-ötven százalékos drágulást tapasztaltunk, de volt olyan termék is, aminek az ára hetven százalékkal emelkedett. Arra számítunk, hogy az elkövetkezendő időszakban is drágulni fognak az anyagok, ami a kereslet visszaeséséhez vezet. Ha ez bekövetkezik, az az árakat is mérsékelni fogja, hiszen például a homok, a sóder éppúgy rendelkezésre áll. Az agyagtermékek előállítását viszont az energiaárak emelkedése költségesebbé teszi.

Az ügyvezető azt is elmondta, a nehézségek ellenére jó évet zártak.

– A mi cégünk nem túl rég működik, de múlt évben nyolcszorosa volt a bevételünk annak, mint amire számítottunk. Igaz, ehhez a klíma-megrendelések is jelentősen hozzájárultak. A megrendelők főként olyanokat kerestek, melyek fűtésre is alkalmasak, nem egyszer kerestek meg minket azzal, hogy házak komplett gázfűtését állítsuk át klímára – árulta el Kovács Gábor, aki egyébként ez évre az építőiparban visszaesést vár, sokkal kevesebb kivitelezési megrendeléssel.

A szolnoki Lángi Építőipari és Szolgáltató Kft-nél viszont ilyentájt sem tapasztaltak visszaesést.

– Ősszel sem csökken a megrendelések száma – számolt be róla Lángi Györgyi kereskedelmi vezető.

– Most elsősorban felújításokat végzünk, homlokzati munkákat, nyílászárócseréket. Bizonyára a rezsiárak emelkedése miatt szaporodtak meg ezek a munkák. Az építőanyagok árának emelkedése természetesen cégünket is érintette, előző évben ez harminc-negyven százalékos drágulást generált, de ez nem tartotta vissza a megrendelőket. Volt azért házépítésekre is igény. Tavaly huszonhét épített lakást adtunk át, és jelenleg is folyamatban van további tíz kivitelezése. Emellett Szolnokon most terveznek egy 28 lakásos társasházat. Lehet, hogy az áruk miatt lesznek majd nehézségek a lakások értékesítésével, de egyelőre cégünknek nincs oka panaszra – vallotta meg Lángi Györgyi.

Vajon az építőanyag-kereskedések tapasztalnak-e forgalomcsökkenést?

– Van visszaesés, mint téli időszakban általában, de nem olyan intenzív – válaszolta megkeresésünkre Várady Attila, a szolnoki Várady Tüzép vezetője.

– Nagy most a bizonytalanság minden téren, az árak alakulását sem látni előre, ezt a vásárlók is érzékelik, így nem jellemző, hogy most kezdenének bele nagyobb beruházásokba. Főként a belső felújításokat végzik. A vevők elsősorban az alapvető építőanyagokat veszik, a sódert, cementet, vakolatokat.

De még jó az időjárás a kinti munkákhoz is, így betonoznak, külső javításokat is végeznek a házakon. Még az enyhe fagy sem jelent gondot, vannak megfelelő adalékanyagok. Az építőiparban egyébként a hivatalos inflációnál lényegesen magasabb volt az áremelkedés, volt olyan, anyag, ami hetven százalékkal lett drágább. Megugrott az ára például a cementnek is. Az alapanyagok ára pedig egyéb termékeken is érződni fog – fejtette ki Várady Attila.