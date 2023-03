– Tavaly a nagy szárazságban rengeteget locsoltunk, a termésátlagok mégis messze elmaradtak a kívánttól. A tél viszont most jó volt csapadékellátás szempontjából, de úgy gondolom, még mindig van híja a talajvízkészlet feltöltésének. Nagyon jó volt, hogy februárban pár nap téli időre hasonlító volt reggel –6 fokkal, ez jobb lett volna januárban és –10 fokkal két hétig, de hát ez nem kívánságműsor – mondta Krokavecz László.

– Most picit megindult a természet a múlt heti tavaszi idővel, mi is bizakodtunk. Márciusban nem szeretünk fűteni, de a borult és hideg időben napközben is fűtünk a fóliában.

Óvatosan, nem annyit, mint éjszaka, de valamennyit kell a kelesztéshez, hiszen tíz-tizenkétezer palánta már el van vetve.

– A saláta és karalábé közel van az ültetési fázishoz, a paradicsom most került tűzdelésre, s most fogom a korai cukkinimagot cserépbe rakni – sorolta a szakember, aki szólt arról is, hogy a tavalyi évhez képest 20 százalékos vetőmagár-emelés volt. Például egy szem kígyóuborka-vetőmag 160 forint a tavalyi 130 forinthoz képest.

– Ezt az egészet nem tudjuk a vevőkre áthárítani. Magyarországon inkább a hús és a kenyér az, amit mindig megvesznek, a zöldség sok esetben csak dekoráció sajnos.

Jobb lenne, ha többet fogyasztanánk, de nem mindig fizetik meg az emberek a magasabb árat, meg az is baj, hogy mindig akarnak mindent fogyasztani.

– Meg kell nézni, hogy 30–40 évvel ezelőtt januárban nem kerestek földiepret vagy karfiolt, s nem csodálkoztak, ha tényleg horror áron van az import, hiszen ez Magyarországon ilyenkor nincs. Úgy gondolom, vissza kéne állni valamennyire a szezonális fogyasztásra. A piaci értékesítés is változott, sokan a multikban vásárolnak. Bár az emberek még mindig bíznak az őstermelőkben, de mi nem tudunk árban versenyezni itt, a Nagykunságban a nyomott áron értékesítő multikkal, amikor 100-ból 99-en az olcsóbb terméket és nem a minőségit keresik. Mi is szállítunk egy kisboltba, ott vagyunk a kenderesi, a karcagi és a kisújszállási piacon is. Mivel a paradicsom nálunk a fő termék, idén szeretnénk meggyőzni azokat a vevőinket, akik nagy tételben akarnak befőzéshez vásárolni, hogy közvetlenül tőlünk vegyék meg, s akkor nem járnak úgy, mint tavaly, hogy a nagykereskedő elvitte 350 forintért, s 550 forintos kilónként ár lett belőle a polcokon. A termékkínálatunk a szokásos, a karfiolt abbahagytuk, mert nincs öntözéskapacitásunk, erre most keressük a lehetőséget – tette hozzá Krokavecz László.