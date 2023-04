Vármegyénkben 4561 háztartás igényelt és fizette ki a regisztrált hatósági áras tűzifáját a szeptember 18-án induló rögzített árú tűzifaprogram záró napjáig, vagyis április 15-ig. Ez összesen 33.767 köbméter mennyiséget jelent. A kérelmek 93 százaléka kemény lombos tűzifára érkezett, közel 7 százaléka lágy lombosra, a fenyő iránt viszont minimális volt a kereslet – tudtuk meg Magyar Istvántól, a Nefag Zrt. vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjétől.

Már a programot megelőzően is a szokottnál nagyobb volt az érdeklődés a kemény lombos tűzifa iránt vármegyénkben, ezért a tavalyi év közepén fokoztuk a tűzifa kitermelést, hogy a megnövekedett igényt kielégítsük.

– A Szolnoki Erdészetnél mindig is volt hagyománya a lakossági tűzifa értékesítésnek. A kitermelt mennyiséget eddig is zömében közvetlenül a helyi lakosoknak értékesítettük, ám a program indulásakor az első héten több igény érkezett be, mint a Szolnoki Erdészetünk éves kemény lombos tűzifatermelése. A kiszolgálást nehezítette, hogy kezdetben több héten keresztül esett az eső, ami korlátozta a megtermelt tűzifa átadását az igénylőknek.

Az első hetek tapasztalatai és az igények rohamos növekedése után megindultak az ország erdőgazdaságai közötti átszállítások. 2022. október elejétől folyamatosan érkezik a tűzifa Jász -Nagykun Szolnok vármegyébe az erdősebb térségekből, jellemzően vasúton, néhány esetben kamionnal. Ez lehetővé tette és teszi a lakosság folyamatos kiszolgálását az időjárásbiztos rakodóinkról

– számolt be a tapasztalatokról a szakember.

Mint elmondta, bár a regisztrációs és a befizetési időszak április 15-én zárult, a befizetett tűzifa átvételére augusztus 31-ig van lehetőség. További igényeket átmenetileg nem tudnak fogadni, hiszen teljes kapacitással a meglévő igények kiszolgálására koncentrálnak.

Már csak a szállításra vár a hatósági áras tűzifaprogramban igényelt fa a Nefag Zrt. rákóczifalvai telephelyén, mutatta Angyal Bálint, a NEFAG Zrt. kerületvezető erdésze

Fotó: Nagy Balázs

– Jelenleg két állandó átvételi pont üzemel vármegyénkben, két további ideiglenes rakodót is nyitottunk, illetve még kettő megnyitása folyamatban van. Ezekkel az átvételi pontokkal valamennyi járásban van lehetőség a telephelyről elszállítani a tűzifát. Az átvételi pontokra és rakodókra folyamatosan érkezik a társerdőgazdaságoktól átszállított tűzifa, valamint a kiszolgálás is folyamatos – tájékoztatott Magyar István.

Az erdőgazdaság munkatársainak tapasztalatai szerint olykor furcsa igények is befutottak hozzájuk.

Sok olyan lakos igényelt fát, aki fatüzelésre alkalmas berendezéssel nem is rendelkezik, vagy évek óta nem fűtött fával. Több regisztráció érkezett be lakótelepek felsőbb emeleteiről is, ami torzítja a valós igényt és felhasználást.

– Továbbá, a 10 köbméteres mennyiség egy normál háztartás esetében több, mint egy éves fűtést fedez, ezért ezekből az információkból arra következtetünk, hogy a program teljes kiszolgálását követően még egyszer nem lesz majd ilyen kimagasló az igény. Mindeközben az is bizonyos, hogy a tűzifa iránti kereslet a jövőben is magas lesz, mivel becsléseink szerint nagy részben nem igényeltek fát a programon belül olyan háztartások, melyek egyébként is fával fűtöttek – hangsúlyozta a szakember.

Úgy számolnak, hogy bár az igény mértékét az energiahordozók ára nagymértékben befolyásolja majd, ettől függetlenül a tűzifa iránti kereslet továbbra is magas marad.

– A program során alacsony érdeklődést mutattak a lakosok az általunk ajánlott lágy lombos tűzifára, amire vármegyénkben lenne további termelési lehetőség. Bízunk benne, hogy a jövőben ez a tendencia változik, és a lakosság nyitottabb lesz a lágy lombos tűzifára, mivel ez nagyban javítaná működési területünk tűzifa-ellátottságát, és a kiszolgálás még az eddigieknél is hatékonyabb lehetne – tette hozzá Magyar István.

A gördülékeny elszállításban is segít az erdőgazdaság

Mint azt Magyar István, a Nefag Zrt. vadgazdálkodási és kommunikációs vezetője elmondta, a programra regisztráltak nagy része még soha nem vásárolt sarangolt tűzifát, de még konyhakész tűzifát sem.

– Ezen lakosok esetében igyekszünk minden térségben több fuvarozót ajánlani, melyek közül mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet. A fuvareszköz kiválasztásánál fontos szempont az igényelt mennyiség, valamint a kérelmező lakhelye is. Több tényezőt is le kell egyeztetni a szállítás előtt az igénylő és a fuvarozó között, mint például a cím, súlykorlátos utak a tervezett útvonalon, valamint a bejutási lehetőség a háztartás udvarára. Tapasztalataink szerint a segítségünkkel a vármegye minden térségében, az összes tűzifavásárló ki tudja választani a legmegfelelőbb fuvareszközt, így a megvásárolt tűzifa hazaszállítása problémamentesen halad – mondta a szakember.