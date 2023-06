– Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és örömünkben osztozva a vállalatunk életében fontos mérföldkő tanúi lesznek. Az Agrosprint Zrt. karcagi gyáregységének felépítésével olyan állomáshoz érkezett, amely okot ad a mögöttünk álló időszak számbavételére. Ez a mai nap is különleges, hiszen lezárt cégünk életében egy szakasz, amely átsegített bennünket a serdülőkorból a felnőtté válásba – kezdte köszöntőjét Fülöp Csilla, az Agrosprint Zrt. másodgenerációs tulajdonosa, majd átadta a szót Szepesi Tibor polgármesternek.

– Ahhoz, hogy eredeti munkát végezz, nem feltétlenül kell olyasmit tudnod, amit senki más nem tud. Csak az kell hozzá, hogy olyasmiben higgy, amiben csak néhányan hisznek. A Fülöp család így tett. Hitt abban, hogy elképzelésük, majd elhatározásuk maradandó, a család életét meghatározó vállalkozás lesz.

Ma már tudjuk, hogy az Agrosprint, mely több mint 30 évvel ezelőtt családi vállalkozásként indult, s a kezdeti kisvállalkozásból az alapítók munkájának köszönhetően jutott el odáig, hogy mára cégcsoportként kerüljön be a magyar és a nemzetközi gazdaság agrárgazdaság aktív értelmezésébe.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a csoda a szemünk előtt zajlik, és sokszor nem akarjuk, vagy nem tudjuk észrevenni. Ha nyáron a gyümölcsfáról leszakítunk egy érett gyümölcsöt, és megkóstoljuk, a fagyasztóból kivesszük a mirelit gyümölcsöt és megkóstoljuk, akkor nem is gondolunk arra, hogy azt a fát valaki elültette, gondozta, óvta, védte, csak azt gondoljuk, hogy természetes az érett gyümölcs. De ha valaki magot ültet, csemetét nevel, akkor sokszor nem tudja, hogy az a fa megmarad-e, termőre fordul-e, vagy finom gyümölcse lesz-e. És így járt a Fülöp család is, aki több mint harminc esztendővel ezelőtt fiatal párként két kicsi gyermekkel csemetét ültetett. Nem voltak benne biztosak, hogy az a csemete nagy lesz, termőre fordul-e, arra végképp nem gondoltak, hogy a világ másik részén kiveszik ezt a termést a fagyasztóból és ott is meg fogják kóstolni. Mert a csodák a szemünk előtt zajlanak.

Ha észrevesszük, ha figyelünk rá, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk tenni - jelentette ki a képviselő, aki szerint a csodák itt zajlottak a szemünk előtt Karcagon, hiszen évszázadok alatt generációk érték meg a csodát, ami először csoda volt, majd természetessé vált, hogy a múlt része volt, legyen az egy gőzmalom, vagy a Zádor-híd.