Idén is elindult a Vágatlan május kihívás, amely arra buzdít, hogy egy hónapon át pihentessük a fűnyírót, hogy a virágok és a beporzó rovarok is megtalálják az életterüket a kertben. A 2019-ben útjára indított mozgalom alapelve az, hogy május elsejétől 31-ig sehol nem kell nyírni a füvet. Ezzel támogatjuk az eltűnőben lévő méheket és a biodiverzitást.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A magasabbra hagyott fű hűsíti a talajt, ezzel együtt a környezetét is. Nem kell annyit locsolni sem, mert nem ég ki, és több szén-dioxidot nyel el, mint az öt centinél rövidebbre vágott, és a vadvirágok látványa is pompás. Az már csak hab a tortán, hogy a szociális kapcsolatainkra is jó hatással lehet a dolog, lévén a szomszédot sem idegesíti fel a fűnyíró hangja.