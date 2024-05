Ugyan az időjárás még nem volt kegyes hozzánk, de azok, akik elültették kertjükben a zöldségeket, már egy-két finomságot leszüretelhettek onnan.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Került már például sóskafőzelék az asztalra a friss levelekből, de az üdén zöldellő hagymaszár is jólesik a zsíros kenyérhez. A kibújt növényeket azonban nemcsak mi, emberek, de bizony a rovarok és más állatkák is előszeretettel lakmározzák. A minap húslevest készítettem, aminek ízesítéséhez zöldségzöldet is szakítottam a kertből. Alaposan lemostam a leveleket, és úgy dobtam a fazékba, a mosogatóban azonban később egy aprócska csigát fedeztem fel. Kész szerencse, hogy nem került fel az étlapra...