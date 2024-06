Jó reggelt! Már a bevásárlólista készítése sem biztosíték arra, hogy nem felejtek el valamit.

A minap leugrottam a drogériába egy cetlivel, amin annyi állt: sampon. Az üzletbe lépve a jegyzetem bedobtam a táskámba, majd azzal a lendülettel már meg is akadt a tekintetem a szemközt lévő polcon tálható sminkeken. A sorok között járva hol innen, hol onnan emeltem le egy-egy terméket a megvásárolni kívánt áruk közé, mondván: „ez is fogyóban van”. Már a kasszánál álltam sorba, amikor a pénztárcámért nyúlva a kezembe került a cédulám. Feltűnő látványt nyújthattam, amint a homlokomra csapva kiállok a sorból és visszaszaladok a samponokhoz, hogy végül megvegyem azt is, amiért mentem...