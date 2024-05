Gyerekkoromban a volt szomszédlányok egypetéjű ikrek voltak, és valóban mindig nagyon egymásra voltak hangolódva, erős kötelék volt közöttük. Mi, játszópajtások meg tudtuk őket különböztetni, a felnőttek nem mindig. Igaz, ruhában általában az egyikük a kék vonalat, a másikuk a piros árnyalatait hordta. Később egymás mellé is költöztek, és tudom, hogy a mai napig nagyon jó a kapcsolatuk. Most lettek 50 évesek, és egyikük nagyon kedvesen azt írta ki a közösségi oldalára, hogy „Drága ikertesókám: egy évszázadosak lettünk!” Nagyon kedves és megható volt, főként azoknak, akik ismerik őket. Remélem, megérik a közös 150-et vagy esetleg a közös 200-at is.

