Horgászni voltunk a minap. Ugyan néhány évvel ezelőtt gyakrabban jártunk, ám a kislányunkkal most voltunk először.

Volt bennünk egy kis félsz azzal kapcsolatban, hogy nem fog-e unatkozni a gyerek órákon keresztül a tóparton. A férjem meg azért izgult, hogy fogjunk is valamit, ne okozzon csalódást a kis horgásznak. Végül több szempontból is szerencsénk volt, könnyen és gyorsan eltelt az idő, és három hal is horogra akadt. Közben a kicsi játszott az etetőanyaggal, merte a vizet ide-oda. Egy szép amurt el is vittünk a dédszülőknek ajándékba. Azt szerencsére nem kérdezte meg a gyerek, hogy mi fog történni a hallal, különben biztos nagy slamasztikába keveredtünk volna...