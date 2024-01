A szolnoki Nádas Presszó éppen úgy festett az utolsó napján, mint azon a negyven évvel ezelőttin, amelyen megnyitott. Az egyterű kis ivó elrendezése ma is a régi, falát lambéria borítja, annak aljában a jó öreg konvektoros fűtőtest dorombol. A pulton még ott áll a gyűjtők számára is figyelemre méltó kétkaros, Casino kávéfőző masina, a pénzrendező fakk is a nyitás óta szolgál. Kész időutazás.

Ebbe az évek alatt retróvá nemesedett presszóba toppant be ama utolsó, pénteki napon a villanyszerelő Kovács Béla. A Szolnokon dolgozó férfi – bajusz, fülkarika, bőrkabát, ahogy kell! – nem először tett így. Még a nyolcvanas években tért be először a földszinti ivóba, de mivel a Nádas közel van a buszpályaudvarhoz, ahonnan meló után hazajár Jászalsószentgyörgyre, idővel odaszokott. De nem Béla volt az egyedüli, aki beugrott egy búcsúkörre a Nádasba, a presszónak ugyanis jópár törzsvendége volt. És igazából az sem biztos, hogy ezek a megfelelő kifejezések.

A Nádas ugyanis több volt, mint kocsma, a törzsközönség pedig távolról sem iszákosok gyülekezete volt.

Szakik, tanárok, hivatalnok kedvence

A történet városszerte ismert: Nádas Mihály, a nagykörűi származású vendéglátós, a létezett szocializmus napjaiban úgy döntött, presszót nyit a szolnoki Sütő utca 1. szám alatt. Előtte karosszérialakatos-műhely működött az ingatlanban, amely meglehetősen lerongyolódott állapotban jutott Nádasék birtokába. A szakember azonban látta a lehetőséget a belváros szívében lévő apró helyiségben, és miután helyrepofozta, 1983 tavaszán megnyitottak. A Nádas az évek alatt fogalommá vált Szolnokon, köszönhetően a hely kulturáltságának és a kifogástalan kiszolgálásnak.

– Itt soha nem lehetett dohányozni, részegeket sosem szolgáltak ki és játékautomata sem volt – mondta Fodor Ferenc, aki a nyitás óta tagja volt a Nádas „olvasókörének”. Maguk közt azért hívták így, mert intellektuális helynek tartották, ahová egyszerre jártak szakik, tanárok, rendőrök, „kőolajosok”, vagy az adóhivatal dolgozói. Azok, akik a kricsmikbe nem szívesen.

Polgárbarát hely volt

– fogalmazott.

Törzsvendégei búcsúznak a Nádas Pressszótól. Nem elázni jöttek

Fotó: A szerző felvétele

És persze az „Öreg” miatt, aki vérbeli vendéglátós volt. Mint mondták, fel sem kellett néznie, a belépő vendég köszönésből tudta, milyen italt töltsön. Legendás fehér autójával Andornaktályáról hozta a bort, kannái mindig patyolattiszták voltak. Ha viszont úgy látta, vendége eleget ivott, megköszönte neki a fogyasztást, hozzátéve, holnap is várja szeretettel.

– Ez nem az a hely, ahonnan az ember részegen megy el, hanem ahonnan jó érzéssel. Senki nem azért járt a Nádasba, hogy lerészegedjen, hanem mert kulturált volt a társaság – emelte ki Kovács Béla. – És hát arról se feledkezzünk meg, hogy tökéletes a kiszolgálás! – tette hozzá, miközben a pultos Etelkára mosolygott.

– Na, azért! – jött a válasz Etelkától, aki több mint húsz évig dolgozott a Nádasban. Ő azelőtt gépíró volt a Kőolajkutatónál, ahol viszont megszűnt az állása. Szerencsére az édesanyja találkozott a hirdetéssel, hogy a Nádas pultost keres, így 2001 tavaszán már ő szolgálta ki az „olvasókört”. Hamar beletanult a szakmába, a vendégek megszerették, az évek során szinte családtaggá vált a Nádasban.

– Hogy holnaptól mi lesz? Nyugdíj. Ötvenkét évig dolgoztam, és azt mondtam magamnak, amíg megvan ez a hely, addig csinálom. Úgyhogy most vége.

Utolsó kör a Nádasban. Záróra

Fotó: A szerző felvétele

Nem lehetett tovább üzemeltetni

Az alapító után fia, az ugyancsak városszerte ismert és elismert Nádas Mihály részint a presszóban, részint a Nádas Étteremben szívvel-lélekkel folytatta a családi hagyományt. Az étterem már korábban megszűnt, de az italozót szerette volna nyitva tartani, ameddig csak lehet. Idén tavasszal még meg is ünnepelték fennállásuk negyvenedik évfordulóját.

Ám Nádas Mihály októberben elhunyt, a család pedig nem tudja tovább üzemeltetni a presszót.

Kiadni nem szeretnék a helyiséget, így nem maradt más megoldás: év végével lakat került a Nádasra.

Egy közösség veszett el

Az utolsó nap délutánján többen könnyezve búcsúztak a presszótól. Akiket megkérdeztünk, egyöntetűen azt mondták, azért sajnálják a bezárást, mert nem egy kocsmát veszítenek el, hanem egy közösséget.

A Nádas utoljára 2023. december 29-én, délután hat óráig volt nyitva. Volt, aki az utolsó percekben búcsúdalért kiáltott, de Etelka erélyesen közbeszólt:

– Záróra van. Hajtsátok fel, ami még van.

A lármázás nem illett a hely szelleméhez.

Miközben a társaság asztalt bontott, Etelka még megjegyezte, jól kiszámolták a dolgokat. Mintegy tíz liter félédes bor maradt, minden más épp az utolsó napon fogyott el – profi maradt, az utolsó pillanatig.

Aztán a vendégek felálltak, összeölelkeztek, és kavargó érzésekkel elbúcsúztak egymástól. Etelka nem sokkal hat óra után rázárta a vaskaput a Nádas ajtajára, pár perccel később pedig az utolsó kerékpárokat is eltolták a presszó mellől.