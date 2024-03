Termelőknél érdeklődtünk, mit tapasztaltak gyümölcsfáiknál a korai virágzást követő hajnali fagyok után.

Az őszibarack szépen virágba borult, nem károsította a fagy – mutatta meg hírportálunknak Demény István

Fotó: Nagy Balázs

Demény István arról számolt be, hogy Szolnok határában található kertjében nagyon hamar virágot bontott a kajszi, lényegében már le is virágzott.

Két héttel korábban kezdett virágozni

– Sőt, már be is kötött – részletezte a kerttulajdonos. – Március elején kezdett virágozni, legalább két héttel korábban a szokásosnál. A lehűlés így már nem tudott benne kárt tenni, egyébként is csak gyenge fagy volt, –1 fok.

– Az őszibarackfák nagyon szépen virágba borultak, nem tett kárt bennük a hideg. A szilva is nyílik. Az almák pedig még csak piros bimbós állapotban vannak, így nem kellett miattuk aggódni – fejtegette Demény István.

Nem kell félteni a cseresznyefákat

A cseresznyéket sem kellett félteni. Lakatos László, akinek Nagykörűben van gyümölcsöse, arról számolt be, még a korai cseresznye is csak most kezdi bontogatni szirmait, a fagyos hajnalok idején még ki sem nyílt.

Ám a helyzet nem ennyire rózsás, a barackok nem mindenütt vészelték át kár nélkül a hidegfrontot.

Tálas László tiszazugi gazdálkodó elmondta, az utóbbi napokban tapasztalt talajmenti fagyok leginkább a sárgabarackot viselte meg.

Idén sem roskadozik majd a terméstől

– Attól is függ, hogy mekkora a kár, hogy milyen méretű a fa. A kisebbek virágai jobban elfagytak – magyarázta Tálas László.

Bár a virágok bibe és termő része a legérzékenyebb, a szirmokon is látszik, hogy elérték a hidegek. A termés mennyiségét csak jósolni lehet, várhatóan idén sem roskadoznak majd gyümölcstől a sárgabarackfák a Tiszazugban.

– Már tavaly is elfagyott a márciusi mínuszokban a sárgabarack, és idén sem jártam jobban – mondta érdeklődésünkre Rimóczi Dénes nagykörűi termelő.

Talán a füstölés segítene a barackon...

– Van több sárgabarackfám, és néhány éve a korai fajtákra jellemző, hogy az enyhébb tél végi napokon virágba borulnak, de a kora tavaszi időjárásban, az éjjeli fagyok után a virágok bebarnulnak, és ezért gyümölcsöt sem hoznak. Talán a füstölés segítene, ám én azon gondolkozom, hogy késői érésű fajtákra cserélem a fáimat. Van almafajtám, ami már szintén virágba borult, de azon nem vettem észre a barnulás és az elfagyás jeleit. A többi gyümölcsfáim majd csak ezek után pattannak ki, ezért remélem, most már nem jelez a meteorológia szélsőséges hidegeket – hangoztatta véleményét a körűi kisgazda.

Tiszajenőn sem örülhetnek azok a gazdák, akik barackot nevelnek.

Nem terem sok kajszi a környéken

– A kajszimat gyakorlatilag teljesen elvitte a fagy – osztotta meg szomorú tapasztalatait Gyapjas József. – Március tizedike környékén kezdett virágozni, huszadikán teljes virágban volt, mikor rájött a fagy. Mínusz öt fokig hűlt le a levegő. Ha nincs kinyílva ennyire, úgy jobban elviseli a hideget, így csak 0, –1 fokig képes átvészelni. Így aztán idén sem indul jól az év. A környéken nem sok kajszi lesz, legfeljebb ahol védett helyen áll a fa. Van meggyem is, a kései újfehértói fajtánál még rügy állapotban is kárt okozott a fagy, bár általában ez nem jellemző, korábban ezt a hideget még elviselték – fejtegette a gyümölcsösgazda.

Hozzátette: a szilvák is most virágoznak, náluk még nem lehet megállapítani, okozott-e kárt a fagy, meg kell várni, míg lehullanak a szirmok.