Se szeri, se száma azoknak a helyeknek, ahol Demény István szolnoki világutazó megfordult. Olyan helyeken is megfordult, ahová csak kevesen jutnak el: látogatást tett még az Antarktiszon is. A ma már nyugdíjas férfi egykoron dolgozott idegenvezetőként is, így az utazás mindennapjai részét képezte, de a munkától függetlenül is rengeteg helyen megfordult.

Mint vallja, elég hiányosak még az ismeretei a világról, eddig „csak" 120 országban járt. Így nem meglepő, hogy még jó néhány helyre szeretne eljutni. Utazásaira viszi magával fényképezőgépét, a tájakat, embereket, állatokat megörökíti, hazaérve pedig rendszerezve menti el őket.

Élményeit nem tartja meg magának, hívják is a legkülönbözőbb helyekre úti beszámolót tartani, de képeit is bemutatja kiállításokon. Az utazások során átélt tapasztalatokról, kalandokról a Szoljon.hu podcastjében Kovács Berta újságíró beszélgetett a világjáróval.

