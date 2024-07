– Ez lesz az első olimpiája, mondhatni, hogy ez eddigi pályafutása csúcsa?

– Egyértelműen, az eredmények szempontjából biztosan. Nincsenek olyan emlékeim gyerekkoromból, hogy erről álmodoztam volna, így nem mondanám azt, hogy egy álmom vált valóra. De valószínűleg csak azért nem, mert akkor még nem láttam reálisnak ezt. Azonban az utóbbi években körvonalazódott bennem, hogy ez egy valós cél lehet, és sikerülhet elérni egy ilyen szép eredményt. Úgy gondolom, hogy már a kvótaszerzés is a pályafutásom csúcspontjának mondható, de az olimpián is szeretnék minél jobban teljesíteni.

– Hogyan zajlik a felkészülése az olimpiára?

– Júniusban még részt vettem egy-két egyéni versenyen. Korábban már bevált, hogy egy nagy megméretés előtt játszok párat, ez nagyon meg tudja hozni meccshangulatot. Tavaly például ez Európa Játékok előtt is sikerült elutaznom Prágában, ahol körülbelül 15 meccset játszottam négy nap alatt, és jól is tudtam teljesíteni a játékokon. Július első hetében kezdtünk együtt edzeni Dórival. Neki jóval durvább szezonja volt, mint nekem, sokkal többet utazott, több meccse volt, mert ő egyéniben is próbált kvalifikálni. Nekem az utóbbi időszakban nem volt meg ehhez a szintem. A közös felkészülés alatt játszunk majd edzőpartnerrel, de nagy hangsúlyt fektetünk a technikai edzésekre, és szeretném, ha a közös mentális tréning is szerepet kapna.

– Ennyire sokat számít a mentális állapot?

– Egy ilyen hosszú és kimerítő szezon után nagyon fontos, hogy meg legyen a kellő pihenés. Éppen ezért a szokásosnál valamivel többet, kétszer egy hét szünetet iktattam be, úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznosan sülhet majd el. Jó mentális állapot nélkül is lehet meccseket nyerni, de igazán jó teljesítmény és játék nagyon nehezen tud kialakulni. Ezért az én felkészülésemben az első számú prioritás, hogy jó mentális állapotban, labdára éhesen érkezzek meg a versenyre, és úgy hiszem, hogy ezáltal könnyebben ki tudom hozni magamból a maximumot. Természetesen a fizikai fittség is ugyanolyan fontos egész évben, ez most sem lesz másképp. E tekintetben az egyetlen célom Párizsig, hogy ne sérüljek le, bár nem vagyok erre hajlamos, de folyamatos, egész éves gondoskodást igényel, hogy ez így is maradjon.