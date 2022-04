A közútkezelő szakemberei újra felhívják a figyelmet, hogy nincs az a helyzet, ami indokolná, hogy ekkora szabálytalanságot vállaljon be valaki egy autópályán. A hazai gyorsforgalmi hálózaton sűrűn találhatóak csomópontok, amelyeken keresztül kis kerülővel, biztonságosan, másokat nem veszélyeztetve tudják a megfelelő irányban folytatni útjukat a közlekedők. Továbbá ez az eset is mutatja, mennyire fontos, hogy mindig óvatosan, az utat, a forgalmat figyelve közlekedjünk, nemcsak magunk, hanem a többi közlekedő biztonsága érdekében is.