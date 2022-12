A vádirat szerint a 27 éves szolnoki férfi május 5-én 8 óra körül egy szolnoki postahivatal ügyfélterében betörte egy magyar segélyszervezet részére kihelyezett adománygyűjtő doboz tetejét, majd az így keletkezett résen egy nála lévő fadarabbal ellopott a dobozból 13 ezer forintot – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség.

A férfit már többször is bünteték, korábban már rablás és lopás bűntette miatt is elítélték, jelenleg is több büntetőeljárás folyik ellene vagyon elleni bűncselekmények miatt.

A járási ügyészség a férfival szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabására, közügyek gyakorlásától eltiltásra, illetve az ellopott pénz erejéig vagyonelkobzásra tett indítványt a vádiratában.

Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.