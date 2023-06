Sokat mondó helyszínen, a szolnoki TISZApArt Moziban tartott sajtótájékoztatót a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve annak bűnmegelőzési osztálya. Kiderült, filmvetítéssel egybekötött lakossági felhívásra invitálta a médiumokat a bűnprevenciós csapat.

Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője az online térben elkövetett bűncselekményekről, a csalók módszereiről, illetve a megelőzési lehetőségekről informálta a nyilvánosságot a média képviselőinek közvetítésével. Elöljáróban hangsúlyozta, hogy a bűnmegelőzés egyik leghasznosabb fegyvere a figyelemfelhívás. Ennek érdekében osztályuk minden létező platformon sulykolja az online-csalók módszereit, akikről elmondta, hogy tudásuk, csalafintaságuk, egyéb átverő készségük ugyanolyan ütemben fejlődik, mint maga az online-tér.

A videót a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság készítette.

– Sajnos mára kijelenthető: nem telik el úgy egyetlen hét vármegyénkben sem, hogy ne csapnának be rossz szándékú emberek jóhiszemű és gyanútlan áldozatokat az online térben. A leggyakoribb bűnesetek elkövetői még mindig az úgynevezett „romantikus” és az „unokázós” csalók, de egyre jobban terjednek a különböző e-mail- vagy sms-üzenetbe érkező csomagküldős megtévesztések is. Több alkalommal felhívtuk már rá a figyelmet, de még mindig nagyon gyakori, amikor a tettesek egy bank nevében telefonálva csapják be a kiszemelt áldozatot – magyarázta Vojter-Szabó Zita.

A vetítés

Forrás: JNSZ VMRFK Bűnmegelőzési Osztály

– Számtalan módon próbáljuk felhívni a figyelmet az újabb és újabb módszerekre, hiszen mindig vannak intő jelek, amelyek gyanússá kell, hogy váljanak a potenciális áldozatok számára. Fontos, hogy minél többen megismerjék ezeket, hogy megelőzzük az áldozattá válást. A munkatársaimmal legutóbb QR-kóddal ellátott szórólapokat, plakátokat készítettünk, melyek a police.hu oldalon is megtalálhatóak.

A QR-kódot leolvasva, kvízkérdések közé illesztett képregényt láthatnak, melyben igyekeztünk bemutatni a csalók tipikus módszereit. De további hasznos információkat találnak a Kiberpajzs.hu oldalon is. Legújabb „találmányunk” az említett képregények felhasználásával készült két kisfilm, melyeket vármegyénk több településének filmszínházaiban vetítenek le. Egyelőre egy-egy jászberényi, mezőtúri, martfűi, kisújszállási és szolnoki mozgóképes épület üzemeltetőivel van megállapodásunk, melynek értelmében az adott filmek előtt levetítik e pár perces filmeket – számolt be róla a rendőr alezredes, majd átadta a szót Demeter Évának, a TISZApArt Mozi munkatársának:

– Azonnal igent mondtunk a felkérésnek, mikor megtudtuk, hogy minden korosztálynak hasznos ismeretterjesztő kisfilmek vetítését kéri tőlünk Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Nagy megtiszteltetés, hogy mi is részesei lehetünk e fontos prevenciós programnak, és a későbbiekben is rendelkezésére állunk minden építő jellegű projektnek – hangsúlyozta Demeter Éva.

A sajtótájékoztatót követően meghívták a médiumok képviselőit, tekintsék meg a két kisfilmet. A (mozgó)képregény-jelenetek érdekessége, hogy a rajzolt szereplőket, valamint hangjaikat a bűnmegelőzési osztály munkatársai, valamint családtajai szolgáltatták.