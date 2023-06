Szolnokon, egy kijelölt gyalogos átkelőhely mellett futó kerékpárútra úgy hajtott rá egy biciklis, hogy nem adott elsőbbséget az ott áthaladó személyautónak. Egy másik helyen egy kerékpáros balra kanyarodása előtt nem győződött meg arról, hogy egy jármű már megkezdte az ő előzését. Mindkét esetnek baleset lett a vége. És nem csak a vármegyeszékhelyen történtek hasonló esetek...

– Jászberény egyik kereszteződésében egy kerékpáros nem adott elsőbbséget a védett úton közlekedő autónak és összeütköztek, Tiszafüreden lassítás nélkül hajtott át a kijelölt gyalogos átkelőhelyen egy kerékpáros, és a gépkocsivezető már hiába fékezett. Tiszaföldváron egy parkolóból kitolató személygépkocsi sodort el egy biciklist, Karcagon pedig egy autó sofőrje úgy előzött meg egy elektromos kerékpárost, hogy a sávjába való visszatéréskor nem tartott kellő oldaltávolságot és összeütköztek. Szintén Karcagon egy személygépkocsi nem észlelte a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt megálló, majd azon átkerékpározó biciklist és elütötte – sorolta a múlt héten történt kerékpáros baleseteket András Hunor Lehel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, ezen esetekben minden kerékpáros megsérült, akár okozója, akár csak részese volt a balesetnek. Mint ahogyan az a kerékpáros is, aki hétfőn ütközött össze egy autóssal Mezőtúron.

De miért történik ennyi ilyen jellegű baleset?

A balesetek fő oka a szabályok hiányos ismerete, a jelzőtáblák figyelmeztetésére való nem odafigyelés, a sietség és a figyelmetlenség

– emelte ki válaszában a sajtóreferens.

– Fontos, hogy nem mindenhol van elsőbbsége a kerékpárosnak, illetve a gyalogosnak, a testi épségük védelmében ne feledkezzenek meg arról, hogy a KRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak – tette hozzá.

Mindezek értelmében amennyiben „Kerékpárút vége!” és „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla is van kihelyezve, úgy a kerékpáros köteles a kerékpárjáról leszállni, és a gyalogosátkelőhelyen áttolni azt. Amennyiben csak „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla van, akkor a kerékpáros – amennyiben az elsőbbsége érvényesül, azaz megállnak az autók vagy nincs jármű a közelben – a felfestett kerékpárúton áttekerhet.

– Az autósok is sokszor vétkesek, mert nem tartják be a sebességhatárokat, vagy figyelmetlenek, nem a vezetésre koncentrálnak. Nekik alapvető szabály, hogy kijelölt gyalogos átkelőhelyet lassítva, fokozott óvatossággal kell megközelíteni. Amennyiben az utat kerékpárút keresztezi ez a szabály fokozottan érvényes, különösen a jobbról érkező kerékpárosok részére kell odafigyelni. Amennyiben a védett útról jobbra kanyarodik az autós, mely mellett kerékpárút is húzódik (például Baross út) a járművezető köteles elsőbbséget biztosítani a kerékpárúton és a gyalogjárdán közlekedők részére – részletezte András Hunor Lehel.

Vannak olyan helyek, melyek az esetek száma alapján veszélyesebbnek tűnnek. Ilyen például Szolnokon a Várkonyi tér, Szántó körút térsége.

– A Várkonyi tér és a Szántó körút mellett kerékpárút húzódik, ahol sokan kerékpároznak, valamint a kétszer kétsávos, párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten is sűrű a gépjárműforgalom. Ezen útszakaszon több iskola is található, így különösen forgalmas ez a rész. Az utat keresztezni akár gyalogosan, akár kerékpárral csak a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken szabad, mely a kerékpárosok és autóvezetők részére is fokozott figyelmet igényel – hangsúlyozta András Hunor Lehel.