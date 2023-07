Nyaraló tolvajok 53 perce

Díszpárnát és papucsot is lop a vendégek egy része a jászkunsági szálláshelyeken

Sampon, pipereholmi, törölköző. Olykor ezeknek is lába kél a szálláshelyeken, ahogy néhol a díszpárnák és plédek is megtetszenek egyes vendégeknek. Ők időnként ezeket is a táskáikba csomagolják a kijelentkezés előtt. A nagyobb értékű lopások nem jellemzőek a vármegyebeli szálláshelyeken, de azért van, ahol már speciális módszert is kidolgoztak, hogy csökkentsék az elcsent holmik számát.

Köllő Judit

Forrás: Illusztráció Fotó: Shutterstock.com

A tapasztalatok alapján jellemzően a kisebb kiszerelésű tárgyakat, papucsokat, törölközőket és plédeket tulajdonítják el a vendégek. Falusi János, a szolnoki Garden Hotel ügyvezető igazgatója arról számolt be hírportálunknak, hogy még nem találkozott nagyobb értékű lopással a szállodában. – Nálunk csak kisebb értékű lopások fordulnak elő – mesélte hírportálunknak Falusi János. – Leggyakrabban a fürdőszobában elhelyezett tárgyakra vet szemet a vendégek egy része, ilyen például a papucs, a tusfürdő vagy a testápoló, amelyek az ide látogatók kényelmét szolgálják. A törölközők és a köntösök elcsenésének megakadályozására egyébként van egy bevett módszerünk. Minden fürdőbe látogató kap egy kártyát, aminek fejében megkapja a törölközőt és a köntöst, így kilépést követően is könnyű kiszűrni az esetleges tolvajlásokat. – Fontos számunkra, hogy minden a helyén maradjon, és valamennyi vendégünk kényelmét egyformán szolgálja, hiszen elegáns, hímzett varrással díszítjük köntöseinket, amelyeknek darabja akár 16 ezer forintba is kerülhet. A tiszafüredi Szitakötő Panzió vendégei leginkább a díszpárnákat és plédeket tartják kellően vonzónak ahhoz, hogy időnként a táskájukba tegyék azokat. Leggyakrabban a díszpárnáink és plédjeink tűnnek el, ezeket elég gyakran pótolni kell – fejtette ki hírportálunknak Ujvári-Járdán Éva, a panzió tulajdonosa. – Esetenként pedig előfordulnak kisebb konyhai hiányosságok is, olykor ugyanis a bögréknek és a kihelyezett levendula illatú párnácskáknak is lába kél, ezek valamiért igen csábítóak egyes vendégeink számára. Továbbá előfordult már olyan is, hogy a kulcsra felhelyezett, gravírozott szobaszámot is elcsenték. Néhol csak a törölközőt viszik A zagyvarékasi Gabi Panzió tulajdonosa, Gabó János 1996 óta üzemelteti fogadóhelyét. Mint a Szoljon.hu-nak elmondta, ők szerencsés helyzetben vannak ezen a téren, hiszen az elmúlt évtizedekben néhány törölközőeltűnésen kívül nem tapasztaltak jelentősebb értékű lopásokat.

