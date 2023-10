Az ügyben elsőfokon a Szolnoki Törvényszék járt el a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata alapján.

A nem jogerős ítélet lényege szerint az ügy központi szereplője, egy szolnoki férfi, az őt megkereső – és magukat kitartatni kívánó – férfiak kérésére szervezett egy külföldi „prostihálózatot”.

Az is a feladata volt, hogy a prostitúciót folytatni szándékozó, illetve arra – sok esetben erőszakkal, avagy a kilátástalan helyzetüket kihasználva – rábírt nőket osztrák és svájci bordélyházakban helyezze el. A férfi, ennek fejében, a sértettek prostitúciós bevételeiből a kitartottakkal kialkudott százalékos arányban részesedett. A férfi az egyik társával és egy svájci bordélyház üzemeltetőjével bűnszervezetet is létrehozott több prostituált felkutatása, bordélyházi elhelyezése és a bevételeikből való részesedés megszerzése érdekében. A kitartottak között volt olyan is, aki a prostitúció folytatása, a nagyobb bevétel elérése érdekében élettársát, súlyos testi sérülést okozva, vagy kiskorú gyermekeik előtt bántalmazta.

A Szolnoki Törvényszék a férfit és két kitartott társát 5 év letöltendő börtön-, további három kitartott férfit 2 év felfüggesztett börtön-, egy kitartottat pedig 7 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte. A törvényszék a bordélyházat vezető nők egyikével szemben 3 év 6 hónap börtönt, míg társnőivel szemben 2 év felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. Emellett valamennyi vádlottal szemben pénzbüntetést alkalmazott és a sértettek bevételeiből megszerzett összegekre vagyonelkobzást rendelt el.

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyészség hat, magát kitartató vádlott, köztük a szervező férfi, valamint a cselekményét bűnszervezetben elkövető, bordélyházat üzemeltető nő terhére a büntetés súlyosítása iránt, míg a vádlottak és védőik részben felmentés, részben a büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészségi fellebbezést fenntartotta, mert úgy ítélte meg, hogy az érintettekkel szemben kiszabott szabadságvesztések aránytalanul enyhék, ezért tartamuk súlyosítása, továbbá három kitartott férfi esetében a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezés mellőzése, valamint a bordélyházat vezető nő tekintetében a pénzbüntetés összegének felemelése indokolt.

Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.