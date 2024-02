Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a 35 éves kunhegyesi férfit, aki olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy az kis híján belehalt – tájékoztatta hírportálunkat csütörtökön a Szolnoki Törvényszék.

Az ügy előzménye, hogy 2022. november 18-án a férfi mérgében ököllel támadt párjára. Megütötte, majd el is lökte a nőt, aki olyan szerencsétlenül esett el, hogy két bordája is eltört, és légmellet kapott. Utóbbiba könnyen bele is halhatott volna, egyre nehezebben kapott levegőt, ezért végül mentőt hívtak, és csak a gyors, szakszerű ellátás miatt kerülték el a tragédiát.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2023. szeptember 8-án emelt vádat a férfi ellen, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt. A vádiratban végül két év börtönt szabtak ki az illetőre, három év próbaidőre felfüggesztve. Ennek feltétele az volt, hogy a férfi az előkészítő ülésen elismeri beismeri a bűncselekményt, és lemond tárgyaláshoz való jogáról.

Erre az előkészítő ülésre január 25-én került sor, amelyen a férfi beismerte tettét. Így a bíróság ítélete két év, végrehajtásban háromévi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés. A próbaidő leteltéig a partfogó felügyeletét is elrendelték.

Az ítéletet az ügyészség, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az a kihirdetésekor jogerőre emelkedett.