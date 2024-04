Történt, hogy néhány jó barát – eddigi bizonyítás szerint legalább négyen – 2022. október 22-én szombaton együtt szórakoztak és italoztak egyikük lakóhelyén. Az est végén a későbbi bántalmazottnak elveszett a telefonja, amit másnap igyekezett keresni. Elment hát a haverokhoz, akivel együtt mulatott még előző nap, hátha valamelyikük tudja a mobilja eltűnésének okát.

Még mindig nem tudni pontosan, hogy mi történt azon a kis híján végzetes éjszakán

Ám három cimbora egymásra mutogatott, így a kör bezárult, és a tolvaj kiléte rejtve maradt...

Szinte semmire sem tud visszaemlékezni

Az ügy sértettje nem adta fel a keresését, és harmadnapon megint útnak indult a haverjaihoz, hogy számon kérje őket. Október 24-én este Cibakháza Bátorszőlő dűlőjének egyik tanyáján a büntetőper egyetlen vádlottja a válaszok helyett eszméletlenre verte a barátját. A történet folytatása ettől fogva a bíróság előtt kihallgatott tanúk telefonos üzenetváltásainak tartalmából tudható meg, mivel az áldozat az első megveretésétől fogva szinte semmire nem emlékszik. Talán csak arra, hogy vélhetően aznap este a többiekhez is elment, hogy megtudakolja mobilja sorsát.

Saját karjaiban vitte ki a mentőautóhoz

A vádhatóság birtokába került telefonos üzenetváltások, valamint a most szerdán meghallgatott egyik tanú vallomásából azonban arra derült fény, hogy a sértett valóban körbelátogatta az összes cimboráját aznap éjszaka, akik egyenként, de mindannyian, szintén jól megverték és megrugdosták a barátjukat.

Erről körüzenetek révén tájékoztatták egymást. Végül az az igaz barát hívta a sértetthez a mentőket, aki – látva haverja szenvedését, folyamatos rosszullétét és elájulását – saját karjaiban vitte ki a mentőkocsiba a fiatal férfit. Akinek az életét csak a még időben érkezett orvosi beavatkozás, majd a gyors, műtéti lépeltávolítás mentette meg...

Harmadszorra sem ment el a bíróságra

Dr. Nagy Orsolya bírónő szerdán meghallgatta a lényegi dolgokban sok eseményre nem emlékező, viszont a vádlottat és a többi „barátját” védő sértettet, és azt a cimborát, aki a mentőket hívta a szerencsétlenül járt haverjához. Nem tudva viszont meghallgatni azt a férfit, aki vélhetően ugyancsak bántalmazta a mobilját vesztett áldozatot. Az illető immáron második alkalommal nem jelent meg a bírói pulpitus előtt, ezúttal lázas betegségre hivatkozva. A bírónő ezért harmadjára is beidézi őt, viszont ezúttal a rendőri elővezetést is kilátásba helyezte számára…

A válasz egyelőre barátok közt marad

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tavaly nyáron életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt egy fiatalemberrel szemben emelt vádat. A szakértői megállapításokat is tartalmazó vádirat szerint a sértettet mell- és bordatájékon, arcon és lábon is ököllel, bakancsos lábbal, de még fadoronggal is bántalmazták.

Már csak azt nem tudni, hogy az életveszélyes sérülést a vádlott, vagy valamelyik tanú okozta-e. A válasz egyelőre a barátok között maradt!