Az eseményről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya számolt be hírportálunknak.

A feltételezett elkövető felkutatásában szolgálaton kívüli rendőrök is részt vettek

Forrás: Police.hu

A megalapozott gyanú szerint a 27 éves nő többször kért segítséget egy nyugdíjas tiszapüspöki férfitól, aki kisebb összegekkel segített is neki. Április 20-án is megjelent a sértett házánál és buszra kért pénzt. A férfi adott 1200 forintot a nőnek, aki azonban 30 perc elteltével visszament és újból pénzt kért.

Mivel ekkor már nem kapott, egyre agresszívebben követelt, majd hirtelen felkapta az asztalon lévő irattárcát – melyben 80 ezer forint volt – és menekülni próbált, de az idős férfi is megragadta a tárcát. A huzavona végén a férfi elesett, a nő pedig elfutott, még a kerékpárját is hátrahagyta.A feltételezett elkövető felkutatásában szolgálaton kívüli rendőrök is részt vettek, és információik alapján az egyenruhások Törökszentmiklós külterületén megállítottak egy autót, melynek hátsó ülése alatt megbújva fogták el a keresett nőt, akit előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.