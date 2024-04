Trafik áll Szolnokon a Szántó körút és a Bocskai utca sarkán, a napokban mégis inkább átvitt értelemben füstölögtek sokan a környéken. A kereszteződéshez ugyanis valaki macskatetemeket vitt. Mindez egy helyi közösségi médiás csoportban közölt bejegyzésből derült ki. Abban ráadásul azt írták, a tettes az általa megmérgezett állatokat hajítja ki.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kinek kell szólni ilyenkor? (...) Hetekig nézzük, ahogy elbomlanak

– tették fel a kérdést.

A poszt alatti hozzászólásokban – érthetően – elszabadultak az indulatok. A kommentelők értetlenül álltak az előtt, miért kellett ilyen durván elbánni az állatokkal.

Talán élvezi, hogy látják a „művét”?

Erre már a Borsnak nyilatkozó Krisztina próbált magyarázatot adni.

– Szolnokon van egy beteg ember, aki megbotránkoztató dolgot művel. Először az egyik helyi csoportban tették közzé, hogy a Bocskai utca és a Szántó utca sarkára odahordta valaki az általa megmérgezett macskákat. Elsőnek én ezt el se akartam hinni, de aztán utánajártam a dolognak és kiderült, tényleg így történt… Azt egyelőre nem tudni, hogy ki vagy kik állnak a dolog hátterében, de úgy tűnik, hogy szabadon mászkáló macskákra „vadászik”. Nagyon úgy fest a helyzet, hogy élvezi a gyilkolást, mert sokadszorra fordul elő ilyen borzalmas eset, ráadásul mindig olyan helyre teszi a tetemeket, ahol biztosan kiszúrja valaki, ami azt is jelentheti, hogy szeretné, ha látnák a „művét” – fejtette ki Krisztina.

„Hol a határ?” – óriási a felháborodás

– Rengetegen felháborodtak azon, hogy valaki ilyet csinál. Undorítónak tartom, hogy valaki ezzel szórakozzon, ráadásul az is felmerült bennem, hogy ha valaki képes ennyi állat életét kiontani, akkor van-e határ számára…? Egyelőre nem tudni, hogy mi a pontos szám, hogy hány tetemről van szó, hiszen nem tudjuk, hogy más helyszínekre is hordta-e őket, de egy biztos, hogy most már szemmel tartjuk a környéket! – tette hozzá a szolnoki asszony.

Hogy pontosan ki, vagy kik követhették el a dolgot, és hány macskáról van szó, azt mi is szerettük volna megtudni. Ám a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz – mint érdeklődésünkre elmondták – ebben az ügyben nem érkezett bejelentés.

Vajon „visszatér” a rejtélyes elkövető?

– Egy esetben jelentettek be hozzánk mérgezett macskatetemeket. Ezeket elszállítottuk, de az állatok halálának az okát nem tisztünk vizsgálni – ezt pedig már Molnár Lajos, az NHSZ sajtóreferense mondta el hírportálunknak. Hozzátette, ugyanerről a helyről hozzájuk nem érkezett később bejelentés.

Mindez persze nem zárja ki, hogy az állítólagos szolnoki macskagyilkos ne hagyott volna, vagy a későbbiekben sem hagyna tetemeket a város utcáin...