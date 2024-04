Az ügyészség indítványa szerint a férfi március 23-án a késő esti órákban megjelent Újszászon, egy elhagyatott háznál, ahol az egyik szobában éjszakázott rendszeresen egy 53 éves férfi.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az elkövető egy szétnyitható borotvapengével a kezében a férfit azzal fenyegette meg, hogy ha nem adja át a pénzét, elvágja a nyakát. Az idősebb férfi ekkor a nála lévő cigarettát átadta az elkövetőnek, hogy az ne bántalmazza.

A támadó, miután a cigarettát elszívta, átkutatta a sértett kabátját, melynek során a zsebében lévő szemüvegtokban 500 forint készpénzt talált. A pénzt elvette, majd közölte a sértettel, hogy ne merjen szólni senkinek, különben elvágja a nyakát, majd távozott az ingatlanból.

Az ügyészség azért indítványozta a büntetett előéletű férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Továbbá – tekintettel a cselekmény után tett kijelentésére is – feltehető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértettet megfélemlítené és ezzel a bizonyítást megnehezítené, valamint – előéletére tekintettel – a bűnismétlés veszélye is fennáll, számolt be az eset részleteiről dr. Lánczi Rajmund.

Az újszászi ingatlan kertkapuja

Forrás: Rendőrség

A Szolnok Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivőjőtél azt is megtudtuk, a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását, mely ellen a gyanúsított és védője fellebbezett.