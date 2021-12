Nagy Richárd polgármester elmondta, a kényszerű szünet után újraindult a nevelő munka, így most az óvodát, valamint az iskolások ebédeltetését is biztosító konyhát és ebédlőt is heti két-két alkalommal tudják átfertőtleníteni. Az óvodaépület tetejének felújítása is befejeződött a múlt héten.