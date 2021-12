– magyarázta Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. – Ráadásul egy elvadult kutyáról van szó, ami nem engedi magához közel az embert. Az udvarokba is főként éjjel hatolt be, nálunk is járt. Már gondolkodtunk, hogy lehetne megoldani egy-egy eb begyűjtését, de ötvenezer forintba kerül az is, hogy elszállítsák, ahhoz viszont be kell fognunk. Egy gyepmestert alkalmazni pedig nagyon sokba kerül, akkor is, ha csak napi négy órában foglalkoztatjuk, és nem is adódna munka mindennap, olyan sűrűn nem tűnnek fel kóbor kutyák.