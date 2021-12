Külön örömet jelentett a szervezők számára, hogy nemcsak a helyieket mozgatta meg a verseny, de a megyehatáron túlról, sőt, még az ország másik végéből is érkeztek rajzok.

– Örülök, hogy az idei versenyre ilyen sokan jelentkeztek, és nagyon szép alkotásokat zsűrizhettünk – összegzett Herczeg Zsolt polgármester. Az első helyezést Szín Zsuzsanna érdemelte ki, az ezüstérmes rajz alkotója Kovács Boglárka Anita és Kovács Szabolcs voltak, a harmadik pedig Bujda Eszter lett. Különdíjat ítéltek oda Guth Bianka Emmának. A város képeslapja – ahogy a korábbi években is – a legszebb rajz alapján készül el, így azt Szín Zsuzsanna alkotása díszíti majd. Az adventi programok egyébként e hétvégén is folytatódnak a városban, színes programokkal hangolódnak az ünnepre a Petőfi téren, ahol jégpálya is várja az érdeklődőket.