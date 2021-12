A Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti szakasszal folytatódik 2022-ben az M4-es gyorsforgalmi út építése és részletekben a 32-es és a 34-es utak rekonstrukciója is megvalósul. A megyei kerékpárút-hálózat is tovább bővül a 2022-es esztendőben. A Közút eszközbeszerzési és gépfejlesztési projektjei által az utak menti fűkaszálás is intenzívebbé válik – tudtuk meg Kovács Pétertől.