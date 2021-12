– Szilveszterkor azonban más a helyzet. Visszatérő, jellemzően belföldi vendégeink szoktak lenni az esztendő utolsó napjaiban. Sokan már egy évvel korábban lefoglalják a helyet, így történt most is, és egyelőre nincs lemondásunk, a szállodánkban és apartmanunkban is közel telt házra készülünk. Egy nagyobb és több kisebb csoport tölti nálunk az év utolsó és az új esztendő első napjait – számolt be az ügyvezető.