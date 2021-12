– Az új szállóra büszkék lehetünk, de az egész városra is, hiszen ha körbe megyünk, lépten-nyomon valami megújul, megszépül, bővül, s ez folytatódik majd a következő időszakban is a kormányzati támogatásnak köszönhetően. Elmondhatjuk, hogy a kormány jól dolgozik, az ország gazdasága jól teljesít, ezt köszönhetjük a Karcagról származó pénzügyminiszternek, Varga Mihálynak is, de ez mindannyiunk közös munkája. Minden magyar, aki dolgozik, aki letett valamit az asztalra, az láthatja, hogy gyarapodik az ország és Karcag is. Ilyen régen volt, hogy autópályák épülnek, megújulnak városok, és ide, az Alföld egyik nehezebben megközelíthető pontjára, Karcagra is egyre több beruházás jön – mondta a képviselő.