– Viszik már a mákot, indul a szezonja. Az ünnepekre gyűjtik a hozzávalót. Saját diónkat is árultam kilóját 4400 forintért, de már elfogyott. Nem lett túl sok termés idén, a dióburok-fúrólégy miatt. Van, aki itt a piacon 6-7 ezer forintért kínálja, de láttam 3800 forintért is – számolt be róla.

Elmondta, arra számít, hogy szombattól kezdődően viszik majd főleg a süteménybe valót, jövő héten várható a legnagyobb forgalom, mivel a háziasszonyok igyekeznek kitenni magukért és időben felkészülni az ünnepi sütés-főzésre.

De az a tapasztalat, hogy még december 22-én, 23-án is vásárolnak, akik máskor nem érnek rá.

Tótok Magda is gondos háziasszony, kis tételekben már novembertől vesz innen-onnan diót és mákot, hogy kiderüljön, hol árulják a legfinomabbat.

– Általánosan elmondható, hogy az idei mák nem rossz!

Tavaly sok helyen kesernyés volt, még az áruházi lecsomagolt is. A dió viszont nagyon drága, és ízre sem az igazi, még nem találtam meg azt az árust, ahonnan az ünnepi sütéshez valót megéri beszerezni – vélekedett.

Vett viszont földimogyorót is süteménybe, abból is jó minőségű a kínálat.

– Az ünnepi süteménybe a vegyes virágméz fogy most leginkább, főként a kilós kiszereléseket viszik – árulta el Bagi katalin, aki a piacon a Rádi méhészet termékeit kínálja. – Ahol sütnek, ott legalább kétféle készül, és úgy veszik a mézet, hogy maradjon azért például teába is. Már két-három hete elkezdték a mézet vinni, hiszen van olyan mézes sütemény, aminek puhulnia kell.

– Elég nehéz évünk volt, ez az időjárás viszontagságainak tudható be – mutatott rá Rádi Tibor szolnoki méhész. – A termés kevesebb lett, a minősége viszont nagyon jó. Tavalyhoz képest kellett valamelyest emelni az árakat, mivel a költségeink is nőttek, de még így is a bolti árak alatt maradtunk. Nálunk a téli hónapok jelentik a szezont, de karácsony előtt ehhez képest is nő valamelyest a forgalom.

Akácméz egyébként jelenleg 3200 forinttól, a vegyes virágméz 1800 Ft-tól kapható egy kilogrammra vetítve. Termelőnként nagyok lehetnek az eltérések.