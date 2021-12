– Az átmeneti szállók lakóit idén is megkérdezték a szociális munkások, mit szeretnének karácsonyra. Még szinte aznap este megérkeztek a felajánlások. Ketten például szemvizsgálatra vágytak és egy megfelelő olvasószemüvegre. Egy Gödön élő optikus egy szolnoki kollégájának segítségével el is vállalta. Többen kértek újabb kiadású krimiket, és olyanok is vannak, akik nagyon szeretnek kézimunkázni, kiállításuk is volt már a Hild Viktor Könyvtárban. Folyamatosan várják a hímzőfonalakat, az előrajzolt mintákat. Volt, aki vastag bakancsra vágyott, más ébresztős rádiót kért a Jézuskától – sorolta az ügyvédnő.

Hozzátette: az éjjeli menedékhely lakói vagy az utcán élők számára viszont nehéz lenne személyre szabott csomagokat összeállítani, hiszen ők folyamatosan cserélődnek.

– Esetükben több mindenre szükség van. A meleg ruha például mindig jól jön. Ezért ha kabátot vagy meleg cipőt hoznak adományként, azt azonnal kiviszem, mert szükség van rá ebben a hidegben. Magába a csomagba inkább aláöltözőket, sálat, sapkát, kesztyűt, tisztálkodási szereket, kézkrémet és ajakírt szeretnénk kérni, hiszen a hidegben kirepedezik a bőrük.

Az instant kávékat, az édességeket is várjuk minden mennyiségben, főleg a táblás csokoládét.

Mi, vagy a gyerekeink bele sem tudunk igazán gondolni abba, mennyire örülnek, amikor rájönnek, hogy egy egész tábla csoki csak az övék... – mondta azokról az adományokról, melyeket még nagyon várnak.