– Gazdálkodnunk pedig úgy kell, hogy a szolgáltatásaink színvonala ne csökkenjen. A minimálbér emelése nálunk is éreztette hatását, nőttek a költségeink. A szövetség is nevel halakat, csak a takarmány költség 40-50 százalékkal nőtt. A múlt évi mennyiségnél kevesebb halat pedig idén sem akarunk telepíteni. Tavaly pontyból összesen 109 647 kilogrammot, előnevelt süllőből 402 ezer darabot, háromnyaras süllőből 1289 kilót, kecsegéből 375 kilót, keszegből 9 mázsát helyeztünk ki vizeinkbe.

A halak összértéke 104 millió forint volt.

A titkár azt is elmondta, míg tavaly januárban a Nagykunsági főcsatornán alakította ki horgászhelyeket, nemrégiben a Malomzugi Holt-Zagyván is megkezdték a kulturált horgászást biztosító környezet kialakítását. eddig összesen ezer négyzetméteren vágtak ki bozótot, bokrokat, gyékényt. Ez mind költségekkel jár. Idén szeretnének itt egyéb horgászturisztikai fejlesztést is megvalósítani, természetesen a vízterület eredeti természeti értékeinek, szépségének megőrzése mellett, ehhez a február-március táján megjelenő pályázatot várják.