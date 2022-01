– Az ötletgazda és egyben a szakács szerepét is Csatári Ferenc elnökségi tag vállalta magára, akinek utólag is szeretném az egyesület nevében ezt megköszönni, hiszen fantasztikusan sikeredett ez a nap – mondta lapunknak Gecser Gergő. Az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy a jóízű beszélgetések és finom falatok mellett természetesen munkára is szakítottak időt.