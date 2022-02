Tavaly novemberben kezdődött meg az új jegykiadó automaták tömeges telepítése – fejtette ki lapunknak a kommunikációs igazgatóság. – Nyárra a budapesti főpályaudvarokon, az elővárosi állomásokon, valamint megállóhelyeken 375 új berendezés fogja biztosítani az utasok gyors, kényelmes jegyvásárlását. Ezekből 275 kártyás és készpénzes, míg száz kizárólag bankkártyás fizetésre lesz alkalmas. A fejlesztésnek köszönhetően a készülékek száma több mint háromszorosára emelkedik. Az új berendezések üzembeállítását megelőzően a meglévő 170 automata is megújult. Tavaly június 30-áig karbantartást követően mindegyik frissült a MÁV Szolgáltató Központ által fejlesztett jegyértékesítő (JÉ) szoftverrel. Az elővárosból leszerelt eszközök új helyszínekre, jellemzően a nagy utasforgalmú vidéki állomásokra és megyeszékhelyekre, valamint a balatoni vonalakra és utasforgalmi próbaüzemben Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő TramTrain vonalára kerültek. A korszerűsítés mellett a forgalmas állomásokon a sorban állás kiváltása a cél, de a vasúti szolgáltatás hatékonyságát is kedvezően befolyásolja, ha minden utas már megváltott jeggyel száll vonatra. Az új automaták a korábbiaknál strapabíróbbak, korszerűbbek, rongálásbiztosak, antigraffiti-bevonattal rendelkeznek és időjárásállóak is.

Hozzátették, az automatákból értékesített jegyek száma folyamatos növekedési tendenciát mutat, ami az újonnan üzembe helyezett berendezések számának növekedésével várhatóan felgyorsul. Tavaly már a jegyek 12,5 százalékát jegykiadó automatákból, 29,3 százalékát online (webes felületen vagy a MÁV applikáción keresztül), 47,9 százalékát pedig jegypénztárban vették az utasok. Az érintésmentes vásárlás térnyerése jól kimutatható a MÁV-Volán-csoportnál is, 2021-ben az utasok majdnem egyharmada váltotta meg jegyét az új ELVIRA felületén, vagy a vasúti és Volánbusz termékeket is tartalmazó MÁV applikáción keresztül. A vasúttársaság kommunikációs igazgatósága lapunk kérdésére elmondta, tavaly a szolnoki vasútállomáson vásárolt jegyek 84 százalékát a pénztárban, 16 százalékát az automatából vették meg az utasok.

Mivel az online értékesítés nem helyhez kötött, annak részesedését azon jegyek és bérletek tekintetében tudjuk vizsgálni, amelyeken a feltüntetett viszonylat kiinduló állomása Szolnok. Ezeknek a jegyeknek több mint negyedét vásárolták az utasok valamelyik online csatornán keresztül – állt a vasúttársaság válaszában.

A Volánbuszra is kiterjesztik az új rendszert

A vasúttársaság az első automatákat 2002-ben állította forgalomba, a jelenlegiek első példányait 2013-ban. Az első technológiailag is megújított JÉ-s automaták tavaly októberben jelentek meg, melyekhez az új típusok most csatlakoznak.

A MÁV-START értékesítésének összes csatornáját kiszolgáló JÉ-ből az indulása óta több mint 240 millió díjterméket értékesítettek, több mint bruttó 184 milliárd forint értékben, amely jól mutatja a rendszer súlyát és szerepét a hazai közlekedésben. Tavaly pedig megkezdődött a JÉ rendszer kiterjesztése a Volánbuszra is, így az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket, legyen szó akár buszos, akár vasúti közlekedésről.

