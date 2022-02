Köszöntőjében elnökük, Denise Van Buren elismeréssel szólt a karcagi hős katonáról, akinek emléke előtt több mint 130 évvel később tiszteleghetnek a DAR tagjai, 5000 kilométert utazva Karcagig. Látva, hogy mennyire ápolja a város az amerikai hős emlékét, örömmel töltötte el a vendégeket.

Mint elhangzott, Fabriczy Kováts Mihály huszárezredes Karcagon született 1724-ben és Charlestonban (Dél-Karolina) esett el 1779. május 11-én. Az amerikai függetlenségi háborúban a lengyel Kazimierz Pulaskival együtt az „amerikai lovasság atyjának” nevezték. Charleston ostrománál súlyosan megsérült, miközben lengyel társával támadást indított a brit egységek ellen. Pár percen belül belehalt a sérüléseibe. Amerikában nagy tisztelet övezi a hős emlékét, a DAR elnöke örömét fejezte ki Karcag és az iskola vezetőinek, hogy ebben a szép kisvárosban, szülővárosában is méltóképpen emlékeznek rá, mostantól pedig az általuk felállított tábla is őrzi emlékét, tetteit.

A magyar és az amerikai nép közös hőse, Fabriczy Kováts Mihály huszárezredes, Karcag szülötte hosszú és kalandos életutat járt be, mielőtt az amerikai függetlenségért vívott háború kiemelkedő katonája, hőse lett - hangzott el Szepesi Tibor polgármester beszédében, aki felidézte a hős életének főbb állomásait. Szólt arról is, hogy felajánlotta tudását Benjamin Franklinnek, az Egyesült Államok franciaországi megbízottjának, de a lengyel Kazimierz Pulawski dandártábornok oldalán az amerikai könnyűlovasság szervezőjeként is a kunokra jellemző elszántsággal, kitartással látta el vállalt feladatát. Feltartóztathatatlannak bizonyult 1779-ig, a charlestoni ütközetig, ahol a végsőkig kitartott, ahogy Franklinnek ígérte „leghívebben mindhalálig”. Karcagon a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület ,a huszárbandérium és egy általános iskola viseli a nevét. Fabriczy Kováts Mihály szabadságért vállalt hősiessége, elhivatottsága ma is példaként állhat előttünk

– vélte a városvezető.

Az iskola falán elhelyezett amerikai emléktáblát Szepesi Tibor és Denise Van Buren leplezte le, majd a koszorúzása után az érdeklődők a Városházán megismerkedhettek dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, történész Kováts Mihályról szóló könyvével. A napot zenés műsor zárta Plósz Csilla, a KÁIAMI intézményvezetője vezetésével.