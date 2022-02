Befogják a bosszúságot okozó galambokat, a gócpontokon csapdákat helyeztek ki nemrégiben. Már korábban is beszámoltunk róla, hogy Kunszentmártonban elszaporodtak a madarak. A gyérítés céljából több lehetőségnek is utánajártak – szó volt ivartalanító tápról is, végül azonban a befogás mellett döntöttek.

A kihelyezett csapdákba élelem és friss víz került, melyet rendszeresen ellenőrzünk majd

– tudtuk meg Wenner-Várkonyi Attila polgármestertől.