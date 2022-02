A kilencvenes években, a községet sújtó belvíz levonulása után a falu csapadékvíz-elvezető rendszerének szintezésében vállalt szerepet. Az önkormányzat felkérésére építész kollégájával együtt negyvennyolc megrongálódott ház költségvetését állította össze, illetve műszaki helyreállítását irányította, mindezt díjazás nélkül. Tevékenyen részt vett a település kulturális infrastruktúrájának kialakításában is. Részt vállalt a Szent István park szabadtéri színpadának megépítésében. Legnagyobb szívfájdalma, hogy bár a község és az egyházak kérése alapján 1997-ben tervezett egy helyi ökumenikus templomot – melynek már az alapkövét is letették – azonban az a mai napig nem készült el.

Bár hivatalosan tíz éve nyugdíjas, napjainkig tevékenyen dolgozik.

– Addig dolgozom, ameddig bírom jókedvvel. Még néhány évig biztosan. Minden évben elhatározom, hogy ez az utolsó év, és abbahagyom, de valahogy még nem jött el az ideje – válaszolta mosolyogva arra a kérdésre, meddig folytatja még a munkát. Szeretett szakmáját egyelőre nem viszi tovább a családból senki, bár két lánya korábban nagyon sokat segített neki.

– Nem ezt a pályát választották, de mivel nagyon ügyesen rajzolnak és a műszaki leírásokban is jártasak, rengeteget segítettek. Azt mondták akkoriban, azért nem lesznek mérnökök, mert kisebb korukban látták, ahogy éjjel a tervezőasztal felett görnyedek. Ugyanis, amíg le nem feküdtek aludni, csak velük foglalkoztam, utána kezdtem el rajzolni. Azt mondták, na ezt ők nem csinálják... – idézte fel a korábbi éveket. Azóta már két unokája született, így még az is valóra válhat, hogy folytatódik a hivatás a családban. Barta Mihály egyébként a helyi közéletben is aktív munkát végzett és végez ma is. 1994-ben a rendszerváltást követő második szabad választáson előbb a szavazatszámláló bizottság elnöke, majd két ciklust követően a helyi választási bizottság elnöke lett. Utóbbi feladatkörét a mai napig betölti.

– Ha meg tudom csinálni, megteszem – válaszolja ma is azokra a felkérésekre, melyek folyamatosan érkeznek hozzá.