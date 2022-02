Egy közeli, rákóczifalvai vállalkozástól szerezzük be a hústermékeket. A zöldségek, gyümölcsök nagy részét pedig az önkormányzati közmunkaprogramban termelik meg, ezeket használjuk fel, és törekszünk arra, hogy a többi alapanyag is hazai legyen

– mondta a rendelettel kapcsolatban a tiszatenyői közkonyha élelmezésvezetője, Baginé Fekete Julianna.

Ottjártunkkor éppen paprikás krumpli főtt hatalmas üstökben, a nemrég felújított közkonyhában nyolcszáz adag ételt készítenek naponta a helyi óvodának, iskolának és időseknek, de szállítanak belőle Rákócziújfaluba, Örményesre, Kuncsorbára és Tiszapüspökibe is.

Bár az élelmiszerárak drasztikusan emelkedtek, így mi is drágábban szerezzük be az alapanyagokat, de a minőségen nem szeretnénk változtatni. A menü összeállításában dietetikus is segít, hogy mindenképpen változatos, egészséges ételeket főzzünk

– mondta a szakember.

Hasonlóan Tenyőhöz, Tiszakürtön is felhasználják a helyi és a környékbeli települések közmunkaprogramjaiban megtermelt alapanyagokat, szoros a kapcsolat a kistermelőkkel is.

– Leginkább különböző zöldségféléket, így krumplit, hagymát, sárgarépát termelnek a térségben, illetve gyümölcsöket tudunk a szomszédos településekről beszerezni. Ugyancsak a közmunkaprogramban malacokat nevelünk, azok húsa is a konyhára kerül, de a többit nagykereskedésekből vásároljuk. Mivel még pontosan nem tisztázott, hogy nálunk milyen a helyi, illetve a környékbeli kistermelők aránya, így első lépésként áttekintjük az alapanyagok beszerzési helyeinek listáját – mondta dr. Kiss Györgyné polgármester.

– Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mit honnan tudunk a konyhára szállítani, hogy a kijelölt hatvan százalékot fenntarthassuk – magyarázta.

Hozzátette: Tiszasassal, Cserkeszőlővel és Nagyrévvel is jó a kapcsolatuk, így ha szükséges, ottani kistermelőket is be tudnak majd vonni az ellátási rendszerbe.

A finanszírozási kérdés miatt is folyamatosak még az egyeztetések. A költségvetésből az előzetes becslések szerint tizenhatmillió forintot kellene biztosítani a közösségi konyha működtetéséhez.

– Reméljük, hogy ezen tudunk még faragni. Jelenleg a dolgozói és nyugdíjas ebéd ötszáz forint alatt van, az árat a járvány idejére bevezetett tiltás miatt nem emelhetjük. Nem szeretnénk, ha az étel minősége romlana, vagy a mennyisége csökkenne, így igyekszünk az adóbevételből szorítani erre a célra is – tette hozzá a településvezető.

Szolnokon a gyermekétkeztetést a bölcsődékben saját főzőkonyhák végzik. Átlagosan háromszázötven gyerek részesül életkorának megfelelő minőségű és mennyiségű étkeztetésben, beleértve a speciális étkezést is. Az óvodákban, az általános és középiskolákban, valamint a kollégiumokban vállalkozók által készített étel kerül az ellátottak asztalára. Az ételt tizenkét főzőkonyháról szállítják az oktatási-nevelési intézményekbe. Az étkezést tizenkilenc óvodában, tíz általános iskolában, kilenc középiskolában és négy kollégiumban veszi igénybe több mint hétezer gyermek, tanuló.

Attól, hogy magyar élelmiszereket használnak többségében a konyhákban, nem feltétlenül jelenti a díjak drágulását. Azokat ugyanis csak akkor lehetne fölemelni, ha magasabb nyersanyagnormát állapít meg az önkormányzat, ám a veszélyhelyzet miatt most eleve nem lehet az árakon változtatni

– válaszolta kérdésünkre Bencsik Zsolt, a szolnoki intézményszolgálat vezetője.