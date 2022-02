Az első osztályos Subicz Rebeka például édesanyjával együtt készítette jelmezét, melyet nagyon büszkén viselt.

– Tigrisnek öltöztem, mert igazán szép állatok, bár egy kicsit félek is tőlük, így sosem merném megsimogatni őket – mesélte a nyolc éves Rebeka. – Anyukámmal vettük közösen a ruhámat, azonban a nadrágomat és az arcomon lévő csíkokat együtt festettük.

Az első osztályos Berkes Botond azt is elárulta, hogy mindig örül, mikor rendőrökkel találkozhat.

– Szeretem őket, ezért is öltöztem rendőrnek – mosolygott Botond. – Felnőttként rendőr szeretnék lenni. Anyukámmal több KRESZ-táblát is megtanultunk már, sőt most párat el is készítettünk. Az egyik táblám egy irányjelző, ami mutatja merre mehetünk, a másik kettő pedig egy sima piros és zöld, ami azt jelzi mikor mehetünk át az úton – mondta el Botond.