Jelenleg kilencvenkét kutyánk van a telepen

– hangsúlyozta Keskenyné Dobos Krisztina menhelyvezető.

Azonban a 2020-as évhez képest majdnem a felére csökkent az örökbeadások száma. Hiszen tavaly száznegyven kutyából hatvanegy kölyök és ötvenegy felnőtt ebnek sikerült gazdát keresni. Két évvel ezelőtt viszont a százhatvanöt négylábúból kilencven kölyköt és negyven felnőttet adtunk örökbe. Azzal szembesültünk, hogy a feloldott korlátozások miatt többen a nyaralással és a kirándulással foglalatoskodtak, aminek eredményeképp kevesebb örökbefogadót sikerült találni. Mindezt az is bizonyítja, hogy tavaly nyáron sokkal kevesebb kutyát vittek el a menhelyről, mint két éve. Ennek ellenére ősszel már többen kerestek maguknak állatot, hatvan százalékban kinti tartásra szánták őket

– tette hozzá.

Mindezek ellenére számos sikersztorival is gazdagodott az állatotthon, hiszen több bántalmazott és félős kutyát sikerült megszelídíteni a gondozóknak. Többször előfordult például, hogy órákat töltöttek egy állat mellett, míg az meg nem értette, hogy nincs mitől félnie.

– Tavaly történt egy autóbaleset, minek következtében egy másfél éves keverék kutyus súlyosan megsérült – magyarázta a menhely vezetője. – Ellie életét csodának tartjuk, hiszen az autó átgázolt rajta, és otthagyta szenvedni, többszörös műtét és orvoslátogatás után viszont felépült. Azóta is várja szerető gazdáját!

Az elmúlt évben külföldi tartásra is örökbe adtunk kutyákat, így az egyik bántalmazott, és igazán félős pulinkat, Grace-t sikerült olyannyira az emberekhez szoktatni, hogy mára már Angliában él egy szerető család körében.

Sőt, előfordult olyan kedves kis történet is, amikor egy idősebb tacskó elszökött gazdája mellől, és két napig kóborolt a városban. Megtaláltuk őt, és észleltük, hogy bundáján és körmein észrevehetőek a gondozottság jelei. Ezt követően sikerült megkeresni gazdáját, aki nagy örömmel fogadta az ebet.

Ez a történet minket, gondozókat is meghatott, hiszen ezért érdemes a hivatásunkat űzni – mesélte mosolyogva Keskenyné Dobos Krisztina.

A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány tavaly csatlakozott a Green Szolnok by NHSZ-hez. Ebben az együttműködésben sikerült egy szinte országosan is egyedülálló projektet véghez vinni. Ez lényegében azt jelenti, az iskolákban, rendkívüli osztályfőnöki órák keretében folyik az oktatás a felelős és tudatos állattartásról, valamint a környezetvédelemről. Ezzel párhuzamosan elindult a felnőttek oktatása is a „Felelős Gazdi” program keretében, így a szemléletformálás párhuzamosan történik a gyerekek és felnőttek körében.