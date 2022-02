Pár órával később be is futott a munkahelyi e-mail-címemre a K&H Bank levele, hogy még nem aktiváltam az új mobilbank biztonsági szolgáltatást, de most megtehetem. Ehhez be kell jelentkeznem az online fiókomba, majd be kell írnom az sms-ben kapott kódot. Rögtön tudtam, hogy adathalász levélről lehet szó, hiszen egyrészt nem is ennél a banknál van számlám, másrészt a levél tele volt helyesírási és fogalmazási hibákkal, valamint a feladó címe, az [email protected] is gyanús volt

– fűzte hozzá olvasónk.