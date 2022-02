Döntés született a benyújtás előtt álló pályázatok ügyében is. Mint megtudtuk, támogatási kérelemmel fordulnak a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett rendkívüli önkormányzati támogatásra. Útfelújításra is nyújtottak be pályázatot közel hatvanmillió forint értékben, valamint a belváros és a települési infrastruktúra további fejlesztése céljából, nyolcszázmillió forint támogatási kérelemmel.