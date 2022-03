A Tisza-tó környékén jellemzően nem mutatkozik különbség a korlátozások feloldása előtt és után történő foglalások mértékében.

Nagy Krisztián, a tiszafüredi Albatrosz Kikötő és Kemping tulajdonosa, vezetője hírportálunk kérdésére elmondta: nem éreznek különbséget a két időszak között, nem nevezhető határvonalnak a szabályok enyhítése, mert már előtte is sokan foglaltak szállást. Az idei nyári szállások több mint felét már tavaly lekötötték, jelenleg pedig az osztálykirándulások foglalásai érkeznek többnyire.

Már kilencvenszázalékos a telítettségünk májustól októberig. Májusban és októberben többnyire a külföldi vendégek, például horgászok várhatók, júniustól augusztusig pedig túlnyomórészt belföldi vendégek, családok és baráti társaságok – fogalmazott, majd hozzátette: nemcsak a hétvégék, hanem a hétköznapok is telítettek az említett időszakra. A Tiszafüred-Örvényen működő Hableány Hotelben azonban még nem indult be igazán az élet – számolt be róla Ábrahám Tamás, a szálláshely igazgatója.

– Ilyentájt jobbára horgászok szoktak jönni a Tisza-tóhoz, de ezt nagyban meghatározza az időjárás. A napokban sem volt még túl jó idő, erős a szél is. A szálláshelyek körülbelül negyedére jelentettek be előre igényt. Mellettünk van két kikötő, de még nagy mozgás ott sincs. Az éttermünkben sem fordulnak meg még nagy létszámban. A húsvéti hosszú hétvégében reménykedünk, van, aki már foglalt szobát, de inkább az a jellemző, hogy előtte két-három héttel jelentkeznek be – adott helyzetképet Ábrahám Tamás.

Azt is elmondta, a járványhelyzeti korlátozások feloldása náluk nem váltott ki érzékelhető változást. Telt házról számolt be viszont Tomasovszky László, a Martfű Termál Spa vezetője.

Úgy érezzük, végre megindult valami a foglalások tekintetében, csupán egy-egy üres szoba van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy jellemzően csak két éjszakát töltenek nálunk – magyarázta. A kisiskolásokkal inkább a húsvéti időszakot célozták meg, oda is érkeztek már foglalások. Az óvodásokkal és a nyugdíjasok inkább elkerülik ezeket a kiemelt ünnepeket.

– A korlátozások feloldásának nem kifejezetten éreztük a hatását, a foglalási kedvben inkább megtorpanást tapasztaltunk a határon túli helyzet miatt – tette hozzá Tomasovszky László. Túrkevére is érkeznek vendégek a hosszú hétvégére, a Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Szálló, Apartman és Kempingben mégsem teljesen pozitív a kép.

– Közel telt házunk lesz most, de összességében ez az időszak sajnos nem túl hangsúlyos – mondta el Hegyi Csaba.

– A foglalások is elmaradnak a megszokottól, és a fürdővendégek is kevesebben vannak. Ezért a gyógyá­szat húszéves fennállásának alkalmából kedvezményekkel várjuk a vendégeket – tette hozzá az ügyvezető. Kecze Mátyás, a kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője is közel telt házas foglalásról számolt be a hosszú hétvégére. A Kumánia szálloda a hozzá kapcsolódó gyógyfürdővel és gyógyászati részleggel folyamatosan működik, elmondásuk szerint sok vendégük volt a korlátozások minapi feloldása előtt is.



Szolnokon is élénkülőben a forgalom

– Nagy öröm számunkra, hogy ötven százalék fölé kúszott a szobafoglaltságunk a hosszú hétvégére. Jellemzően két-három napra jönnek a vendégek, félpanziós ellátást vesznek igénybe – tájékoztatta lapunkat a szolnoki Garden Hotel ügyvezetője. Falusi János kiemelte, az elmúlt két, világjárvánnyal sújtott év után a mostani adatok kedvezőnek mondhatók.

– Az emberek számára sokat jelent, hogy immár nem kell maszkot viselni, és nincs szükség védettségi igazolványra sem. Azt gondolom, ezek az intézkedések jótékony hatással vannak a szállodai foglaltságra – osztotta meg gondolatait az ügyvezető.