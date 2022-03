Mint elhangzott, nem könnyű időszak ez az iskola életében, hiszen az udvar nagy részén építkezés folyik. Az új épületre két okból volt szükség, egyrészt a régi zárdaépület nagyon rossz állapotú volt, nem volt alkalmas oktatásra, másrészt a növekvő gyermeklétszám is indokolta a bővítést. Most öt tanterem, egy szakterem és egy közel 300 fő befogadására alkalmas közösségi terem épül, amely nyitott lesz akár városi, vagy civil rendezvények megtartására is. A beruházás EU-s pályázatból és önerőből valósul meg, mintegy 650 millió forintból, és jövő tavasszal szeretnék átadni.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő elismeréssel szólt a beruházásról.

Jó volt látni, hogy az egyik legrégebbi iskolában, a Zádor úti Általános Iskolában is komoly felújítások, építkezések vannak. Örülök annak, hogy a karcagi gyerekek a legmodernebb körülmények között tudnak tanulni majd itt is. Lenyűgöző az a fejlődés, amit az elmúlt 20 évben ez az intézmény be tudott mutatni, nemcsak az építkezésben, a felújításban, hanem az oktatásban is. Örülök annak, hogy ez az iskola nagyon sok tehetséges gyermeket bocsát ki, és nem hagyja elkallódni azokat, akik ide járnak– fogalmazott a politikus, aki ígérte, minden segítséget megad az iskolának, hogy a város legrégebbi aszfaltos sportudvara is megújuljon.

– Én is jártam ide kézilabdázni, koncertekre. Ez az iskola is megérdemli, hogy akár egy műfüves pálya kerülhessen ide.

Fotó: Daróczi Erzsébet

Szepesi Tibor polgármester szerint minden olyan fejlesztés, amely Karcag jövőjét hivatott szolgálni, óriási dolog.

Az iskolában szisztematikusan fejlesztenek pedagógiai módszerekkel, mindenféle olyan elképzeléssel, rendezvénnyel a szülők bevonásával, amely azt szolgálja, hogy az ide járó gyerekek jól érzzék magukat az intézményben. Nő a létszám, kell a fejlesztés. Az új épület a tantermekkel, közösségi térrel szolgálja majd azt a pedagógiai munkát, amelyet nagyon magas szinten végeznek az iskolában, úgyhogy gratulálok a fejlesztéshez – tette hozzá Szepesi Tibor, aki szerint a sportélet fejlesztése is fontos, hiszen a bitumenes pályán valaha NB II-es kézilabda mérkőzések is zajlottak. A gyerekek, a szülők részére a mozgás és szabadidős tevékenységek miatt is fontos a pálya megújítása.