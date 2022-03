– A templom búcsúja valójában nem a búcsúzásról szól. Ez a szép népi kifejezés a bűnöktől való búcsúzást jelenti. Életünk lelki újratervezése mindig egy búcsúalkalom – osztotta meg gondolatait prédikációjában a váci megyéspüspök. Marton Zsolt kiemelte, az itteni közösségnek abban a kitüntetett ajándékban lehet része, hogy a templom pártfogója Szent József.

Jézus nevelőapjára a 3. századtól figyel oda igazán a hagyomány, tisztelete ekkor alakult ki. Kultuszának következő mérföldköve 1870. december nyolcadika, amikor is a katolikus egyház fővédőszentjévé nyilvánítják őt. Tisztelete ezután is töretlen maradt: március 19-ét IX. Piusz pápa főünneppé tette. Mígnem XII. Piusz pápa 1955-ben a munkások védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Szent II. János Pál pápa pedig egy külön körlevelet, egy apostoli buzdítást szánt személyének A Megváltó őrzője címmel.

Az egyház példaként állítja elénk Szent Józsefet. Különösen az apaságra készülők előtt fontos példakép. Ferenc pápa a Patris corde kezdetű levelében arról ír, hogy a világnak nagy szüksége van az apákra. A levél hét olyan tulajdonságot sorol fel, amely megmutatja, miben áll az ő nagysága. Ezek a tulajdonságok a szeretet-apa, a gyengéd apa, az engedelmes apa, az elfogadó apa, a teremtő bátorságú apa, a dolgozó apa és az árnyékként kísérő apa

– ismertette Marton Zsolt.

A megyéspüspök emlékeztetett, József szerető apa mivoltát leginkább az jelzi, hogy fiává fogadta Jézust, valamint önmagát, életét és munkáját teljesen a szent családnak áldozta.

Az „árnyékként kísérő apa” kifejezés talán elsőre nem azt juttatja eszünkbe, amit a pápa mondani akart. Az árnyékra ugyanis általában negatívan gondolunk. Itt azonban egy oltalmazó, óvó dolgot testesít meg. József olyan ember, aki diszkréten a háttérben marad, innen viseli gondját a családjának. Mai szóhasználattal azt mondhatnánk, igazi háttérember

– fogalmazott a püspök.

Az ünnepi szentmise végén Lédeczi Dénes, a Szent József templom plébánosa köszöntötte a híveket és a Himfy Ferenc-díj kitüntetettjeit. Mint mondta, a nívós egyházi elismerés 2020-as és 2021-es átadását a koronavírus-járvány megakadályozta. Idén viszont már két személynek is átadhatják a címet, akik az egyházközségben kiemelkedő munkát végeznek. A Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített emlékplakettel ebben az esztendőben Pélyi Andrásnét és Barabás Lászlót jutalmazták.

Mária és László szülei is egyházközségünknek olyan tagjai voltak, akik nagyon sokat tettek templomunkért. Családi életük példaértékű volt. Szülei jó példáját folytatja Mária lányuk és fiuk, László is. Mária évek óta szervezte, szervezi egyházközségünk hívei számára a zarándoklatokat. Tavaly az Eucharisztikus Kongresszus napjaira is az ő áldozatos munkája révén jutott el közösségünkből sok hívő. Nagy gondja van templomunk díszítésére is. A virágok megvásárlását, gondozását, oltáraink szépségét és rendezettségét jó ízléssel végzi hétről hétre…

– méltatta a díjazottak munkásságát Lédeczi Dénes.

– László évek óta az egyháztanács világi elnöke. Mögötte felesége, Éva áll, aki biztos, nyugodt, kiegyensúlyozott hátteret biztosít számára. Egy lánygyermekük van, aki két szép unokával örvendeztette meg őket. Magam és az egyházközség nevében köszönöm Marika és László eddigi szolgálatát. Kívánom, hogy jó egészségben, Isten bőséges áldásával kísérve továbbra is munkálkodjanak olyan szívvel és lélekkel, ahogyan ezt eddig is tették egyházközségünk és templomunk javára, Isten nagyobb dicsőségére – összegezte mondandóját a plébános.

A díj történetét is felidézték a szentmisén

A Szent József templomban szolgált 25 éven át Himfy Ferenc atya, aki komoly nyomokat hagyott az egyházközség életében. Fáradhatatlanul tanította a híveket, fiatalokat, időseket egyaránt. Öt évvel ezelőtt, egyik tanítványa, Vertán György szobrot állíttatott emlékére a templom előtt lévő parkban. Az alkotást Pogány Gábor Benő szobrászművész készítette. Ekkor gondolta Máthé György, a város akkori plébánosa, hogy egy díjat kellene alapítani, amit azok a hívek kapnának meg évről évre, akik a Szent József templomért és az egyházközségért a legtöbbet teszik.