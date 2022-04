Még reménykedik a jó termésben a szolnoki Molnár István. A város külterületén található hobbikertjében szinte minden megterem. Sárga- és őszibarack, szilva és almafák sorakoznak a szépen gondozott telken.

Idáig hál istennek nem okozott nagyobb kárt a fákban a fagy. Most úgy néz ki, hogy a sárgabarackban –ahogy szinte mindig–azért valamennyit igen, de egyelőre más gyümölcsöt nem érintett a hideg. A fagy két méteres magasságig veszélyes igazán, afelett már kevésbé. Ha ez az állapot maradna, ami most van, akkor jó lenne az idei gyümölcstermés. Ám ezt most még egyelőre még nem lehet tudni–mondta a nyugdíjas férfi.

A cserkeszőlői Kurucz István közel húsz éve foglalkozik gyümölcsfák nevelésével, míg korábban inkább meggyet gondozott, most már őszi- és sárgabarack, cseresznye és szilva terem a területén.

A monília ellen védekeztünk, úgy tűnik az elmúlt hetek enyhe mínuszait is átvészelték a bimbók. Észrevehetően ritkultak a virágok, minél hidegebb van annál nagyobb lehet a baj – magyarázta a gazda.

Az őszibarackból tavaly alig volt egy-két szem a fákon, idén bizakodik, a teljes virágzás május elejére várható, reméli akkor már nem lesznek fagyok. Nagy kiesésre a sárgabarack kapcsán sem számít.

Úgy néz ki, hogy a harminc-negyven százalék megmaradt, ha ezeket a szemeket valóban fel tudja nevelni a fa, untig elég lesz. Így nem sok kisebb, hanem inkább kevés, de nagyobb szemre számítunk

– emelte ki. Hozzátette: a csapadékra viszont nagy szükség volt, már igen száraz volt a talaj.

A cibakházi önkormányzat gyümölcsösében is átnézték a rügyeket a minap, még nem látták jelét a fagykárnak.

– El tudtuk végezni a permetezést. Látunk rá esélyt, hogy idén a meggyfák is jól teremjenek. Akadnak kisebb fák, amik most mutathatják meg, hogy mit tudnak főleg az őszibarackok közül. Néhány fagygyanús napot még jósolnak, de talán megússzuk nagyobb kár nélkül – válaszolta megkeresésünkre Hegyes Zoltán polgármester.